Колишня подруга Неймара померла після косметичної операції
Футболіст збірної Бразилії Неймар за останній тиждень отримав одразу кілька неприємних звісток. Спочатку злочинці пограбували його домівку, а невдовзі гравець дізнався про смерть подруги.
Колишня дівчина бразильця померла внаслідок ускладнень, викликаних косметичною операцією, повідомляє CNN.
Неймар переживає складний момент у житті. До травми, яку він отримав під час матчу збірної Бразилії та яка вивела його з ладу як мінімум на вісім місяців, додалася втрата його подруги Луани Андраде. Дівчина померла цього тижня у віці 29 років.
Трагедія з Луаною Андраде
Дівчина була бразильською моделлю та впливовою блогеркою. У минулому вона мала романтичні стосунки з Неймаром. Після розлучення молоді люди залишилися друзями та регулярно спілкувалися.
Луана померла після косметичної операції, яку вона зробила у приватній лікарні міста Сан-Паулу (Бразилія). Процедура тривала понад дві години. У результаті у дівчини зупинилося серце.
Андраде терміново доставили до відділення інтенсивної терапії місцевої лікарні, але лікарі не змогли врятувати Луану. Досить проста косметична операція — ліпосакція стегна — виявилася для неї фатальною. Вона призвела до тромбоемболії легеневої артерії та утворення тромбу, що блокував кровотік в артерії легень.
"Мої співчуття всій родині. Нехай Бог зустріне Луану з розкритими обіймами", — написав Неймар у соціальній мережі.
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