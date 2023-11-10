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Колишня подруга Неймара померла після косметичної операції

10 листопада 2023 15:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Колишня подруга Неймара померла після косметичної операції
Луана Андраде на модному показі. Фото: instagram.com/luandradel/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст збірної Бразилії Неймар за останній тиждень отримав одразу кілька неприємних звісток. Спочатку злочинці пограбували його домівку, а невдовзі гравець дізнався про смерть подруги.

Колишня дівчина бразильця померла внаслідок ускладнень, викликаних косметичною операцією, повідомляє CNN.

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Неймар переживає складний момент у житті. До травми, яку він отримав під час матчу збірної Бразилії та яка вивела його з ладу як мінімум на вісім місяців, додалася втрата його подруги Луани Андраде. Дівчина померла цього тижня у віці 29 років.

Неймар
Неймар на пресконференції. Фото: instagram.com/neymarjr/

Трагедія з Луаною Андраде

Дівчина була бразильською моделлю та впливовою блогеркою. У минулому вона мала романтичні стосунки з Неймаром. Після розлучення молоді люди залишилися друзями та регулярно спілкувалися.

Луана Андраде
Луана Андрад незадовго до операції. Фото: instagram.com/luandradel/

Луана померла після косметичної операції, яку вона зробила у приватній лікарні міста Сан-Паулу (Бразилія). Процедура тривала понад дві години. У результаті у дівчини зупинилося серце.

Андраде терміново доставили до відділення інтенсивної терапії місцевої лікарні, але лікарі не змогли врятувати Луану. Досить проста косметична операція — ліпосакція стегна — виявилася для неї фатальною. Вона призвела до тромбоемболії легеневої артерії та утворення тромбу, що блокував кровотік в артерії легень.

"Мої співчуття всій родині. Нехай Бог зустріне Луану з розкритими обіймами", — написав Неймар у соціальній мережі.

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