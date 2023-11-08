Доньку та наречену Неймара збиралися викрасти у Бразилії
Форвард збірної Бразилії Неймар став жертвою пограбування. Злочинці проникли до будинку футболіста у місті Котія.
Зловмисники пограбували футболіста та збиралися викрасти його родину, повідомляє O Globo.
Злочинці проникли в будинок Неймара в ніч проти сьомого листопада. Вони викрали цінні речі на суму понад сто тисяч євро. Зловмисники забрали годинник, прикраси та інші предмети розкоші. Однак вони не збиралися обмежуватися лише речами.
Небезпека для сім'ї Неймара
У хаті був охоронець, якого злочинці зв'язали. Викрадачі цікавилися у нього, де знаходиться наречена та новонароджена дочка Неймара. Охоронець не відповів злочинцям. Зрештою вони зникли.
Пізніше поліція затримала одного зі зловмисників, яким виявився 19-річний мешканець цього ж міста. Він зізнався, що мафіозна група збиралася викрасти родину Неймара і вимагати у футболіста викуп.
Місяць тому у Неймара та його нареченої Бруни Б'янкарді народилася дочка. Зараз вся родина бразильця знаходиться разом із ним у Саудівській Аравії, де спортсмен відновлюється від травми хрестоподібних зв'язок коліна.
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