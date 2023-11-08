Доньку та наречену Неймара збиралися викрасти у Бразилії

Неймар і Бруна Б'янкарді з дитиною. Фото: instagram.com/neymarjr/

Форвард збірної Бразилії Неймар став жертвою пограбування. Злочинці проникли до будинку футболіста у місті Котія.

Зловмисники пограбували футболіста та збиралися викрасти його родину, повідомляє O Globo.

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Злочинці проникли в будинок Неймара в ніч проти сьомого листопада. Вони викрали цінні речі на суму понад сто тисяч євро. Зловмисники забрали годинник, прикраси та інші предмети розкоші. Однак вони не збиралися обмежуватися лише речами.

Неймар і Бруна Б'янкарді з дочкою. Фото: instagram.com/neymarjr/

Небезпека для сім'ї Неймара

У хаті був охоронець, якого злочинці зв'язали. Викрадачі цікавилися у нього, де знаходиться наречена та новонароджена дочка Неймара. Охоронець не відповів злочинцям. Зрештою вони зникли.

Пізніше поліція затримала одного зі зловмисників, яким виявився 19-річний мешканець цього ж міста. Він зізнався, що мафіозна група збиралася викрасти родину Неймара і вимагати у футболіста викуп.

Неймар розповів про подію. Скріншот instagram.com/neymarjr/

Місяць тому у Неймара та його нареченої Бруни Б'янкарді народилася дочка. Зараз вся родина бразильця знаходиться разом із ним у Саудівській Аравії, де спортсмен відновлюється від травми хрестоподібних зв'язок коліна.

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