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Дочь и невесту Неймара собирались похитить в Бразилии

8 ноября 2023 10:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Дочь и невесту Неймара собирались похитить в Бразилии
Неймар и Бруна Бьянкарди с ребенком. Фото: instagram.com/neymarjr/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Бразилии Неймар стал жертвой ограбления. Преступники проникли в дом футболиста в городе Котия.

Злоумышленники ограбили футболиста и собирались похитить его семью, сообщает O Globo.

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Преступники проникли в дом Неймара в ночь на 7 ноября. Они похитили ценные вещи на сумму более ста тысяч евро. Злоумышленники забрали часы, украшения и другие предметы роскоши. Однако они не собирались ограничиваться только вещами. 

Неймар и Бруна Бьянкарди
Неймар и Бруна Бьянкарди с дочерью. Фото: instagram.com/neymarjr/

Опасность для семьи Неймара 

В доме был охранник, которого преступники связали. Похитители интересовались у него, где находятся невеста и новорожденная дочь Неймара. Охранник не ответил преступникам. В конце концов они скрылись. 

Позже полиция задержала одного из злоумышленников, которым оказался 19-летний житель этого же города. Он признался в том, что мафиозная группа собиралась похитить семью Неймара и потребовать у футболиста выкуп. 

Неймар
Неймар рассказал о происшествии. Скриншот instagram.com/neymarjr/

Месяц назад у Неймара и его невесты Бруны Бьянкарди родилась дочь. В настоящее время вся семья бразильца находится вместе с ним в Саудовской Аравии, где спортсмен восстанавливается от травмы крестообразных связок колена.

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