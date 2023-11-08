Дочь и невесту Неймара собирались похитить в Бразилии
Форвард сборной Бразилии Неймар стал жертвой ограбления. Преступники проникли в дом футболиста в городе Котия.
Злоумышленники ограбили футболиста и собирались похитить его семью, сообщает O Globo.
Преступники проникли в дом Неймара в ночь на 7 ноября. Они похитили ценные вещи на сумму более ста тысяч евро. Злоумышленники забрали часы, украшения и другие предметы роскоши. Однако они не собирались ограничиваться только вещами.
Опасность для семьи Неймара
В доме был охранник, которого преступники связали. Похитители интересовались у него, где находятся невеста и новорожденная дочь Неймара. Охранник не ответил преступникам. В конце концов они скрылись.
Позже полиция задержала одного из злоумышленников, которым оказался 19-летний житель этого же города. Он признался в том, что мафиозная группа собиралась похитить семью Неймара и потребовать у футболиста выкуп.
Месяц назад у Неймара и его невесты Бруны Бьянкарди родилась дочь. В настоящее время вся семья бразильца находится вместе с ним в Саудовской Аравии, где спортсмен восстанавливается от травмы крестообразных связок колена.
Напомним, Миколенко ждет трансфер в одну из лучших команд Италии.
"Динамо" может возглавить бывший коллега наставника "Шахтера".
Караваев рассказал, как "Динамо" отреагировало на назначение нового капитана.
Буяльский рассказал, как на самом деле в "Динамо" относились к Луческу.
Довбик установил уникальное достижение в чемпионате Испании.
Усик ответил Фарион — получилось жестко и на русском языке.
Читайте Новини.LIVE!