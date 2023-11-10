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Бывшая подруга Неймара скончалась после косметической операции

10 ноября 2023 15:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бывшая подруга Неймара скончалась после косметической операции
Луана Андраде на модном показе. Фото: instagram.com/luandradel/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист сборной Бразилии Неймар за последнюю неделю получил сразу несколько неприятных известий. Сначала преступники ограбили его дом, а вскоре игрок узнал о смерти своей подруги.

Бывшая девушка бразильца скончалась в результате осложнений, которые были вызваны косметической операцией, сообщает CNN

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Неймар переживает сложный момент в своей жизни. К травме, которую он получил во время матча сборной Бразилии и вывела его из строя как минимум на восемь месяцев, добавилась потеря его подруги Луаны Андраде. Девушка скончалась на этой неделе в возрасте 29 лет.

Неймар
Неймар на пресс-конференции. Фото: instagram.com/neymarjr/

Трагедия с Луаной Андраде

Девушка была бразильской моделью и влиятельным человеком. В прошлом у нее были романтические отношения с Неймаром. После расставания молодые люди остались друзьями и регулярно общались.

Луана Андраде
Луана Андраде незадолго до операции. Фото: instagram.com/luandradel/

Луана умерла после косметической операции, которую она сделала в частной больнице города Сан-Паулу (Бразилия). Процедура длилась больше двух часов. В итоге у девушки остановилось сердце. 

Андраде срочно доставили в отделение интенсивной терапии местной больницы, но врачи не смогли спасти Луану. Достаточно простая косметическая операция — липосакция бедра — оказалась для нее фатальной. Она привела к тромбоэмболии легочной артерии и образованию тромба, блокировавшего кровоток в артерии легких.

"Мои соболезнования всей семье. Пусть Бог встретит Луану с распростертыми объятиями", — написал Неймар в социальной сети. 

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