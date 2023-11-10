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Лунин сыграет против Яремчука — Анчелотти прояснил судьбу голкипера

10 ноября 2023 17:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин сыграет против Яремчука — Анчелотти прояснил судьбу голкипера
Андрей Лунин в матче за "Реал". Фото: instagram.com/realmadrid/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти подтвердил, что Андрей Лунин снова выйдет на поле в основном составе команды. "Королевский клуб" будет противостоять "Валенсии".

Лунин сыграет против партнера по сборной Украины Яремчука, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Marca

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Мадридский "Реал" в субботу, 11 ноября, сыграет на "Сантьяго Бернабеу" против "Валенсии" в рамках 13-го тура испанской Ла Лиги. Украинец Андрей Лунин выйдет на поле в стартовом составе "королевского клуба". 

Андрей Лунин
Андрей Лунин на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

У Анчелотти нет выбора 

Два вратаря "Реала" — Кепа и Тибо Куртуа — травмированы. В свою очередь, Лунин провел хороший матч в Лиге чемпионов, отразил пенальти и получил восторженные отзывы от экспертов и болельщиков. 

Украинец снова стал первым выбором Карло Анчелотти на позицию вратаря. Наставник "Реала" подтвердил это на пресс-конференции. Он доверяет Андрею Лунину и не сомневается, что голкипер оправдает это доверие. 

Андрей Лунин встретится на поле с Романом Яремчуком, который является запасным форвардом "Валенсии". Мадридский "Реал" перед стартом матчей тура занимает второе место в турнирной таблице. Столичная команда отстает от "Жироны" на два очка. "Валенсия" занимает восьмую строчку. 

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