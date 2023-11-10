Лунин сыграет против Яремчука — Анчелотти прояснил судьбу голкипера

Андрей Лунин в матче за "Реал". Фото: instagram.com/realmadrid/

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти подтвердил, что Андрей Лунин снова выйдет на поле в основном составе команды. "Королевский клуб" будет противостоять "Валенсии".

Лунин сыграет против партнера по сборной Украины Яремчука, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Marca.

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Мадридский "Реал" в субботу, 11 ноября, сыграет на "Сантьяго Бернабеу" против "Валенсии" в рамках 13-го тура испанской Ла Лиги. Украинец Андрей Лунин выйдет на поле в стартовом составе "королевского клуба".

Андрей Лунин на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

У Анчелотти нет выбора

Два вратаря "Реала" — Кепа и Тибо Куртуа — травмированы. В свою очередь, Лунин провел хороший матч в Лиге чемпионов, отразил пенальти и получил восторженные отзывы от экспертов и болельщиков.

Украинец снова стал первым выбором Карло Анчелотти на позицию вратаря. Наставник "Реала" подтвердил это на пресс-конференции. Он доверяет Андрею Лунину и не сомневается, что голкипер оправдает это доверие.

Андрей Лунин встретится на поле с Романом Яремчуком, который является запасным форвардом "Валенсии". Мадридский "Реал" перед стартом матчей тура занимает второе место в турнирной таблице. Столичная команда отстает от "Жироны" на два очка. "Валенсия" занимает восьмую строчку.

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