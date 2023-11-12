Реал з Луніним пропустив, але розгромив Валенсію Яремчука

Родріго став героєм матчу. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

У 13-му турі чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" приймав "Валенсію". У старті "вершкових" вийшов на поле голкіпер Андрій Лунін, а форвард "кажанів" Роман Яремчук залишився в запасі.

"Реал" у цьому матчі розгромив "Валенсію", повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що "Реалу" потрібна була перемога, щоб скоротити до 2 очок відставання від "Жирони", що йде на першому місці.

Феєрія Родріго

Рахунок у матчі "Реал" відкрив на 3-й хвилині матчу, коли Дані Карвахаль забив після закидання від Тоні Крооса.

Перед перервою мадридці подвоїли перевагу. Родріго прострілив, а Жуніор грудьми замкнув передачу.

Другий тайм також розпочався з Вінісіуса та Родріго. Спочатку Жуніор отримав пас від земляка та здалеку пробив Мардашвілі. Через хвилину Родріго вже сам забив — отримав м'яч від воротаря "Валенсії", і реалізував вихід віч-на-віч.

На 84-й хвилині Родріго оформив дубль і статус зірки матчу — 2 голи та 2 асисти.

Попри тотальну перевагу "Реалу", Луніну не вдалося зберегти ворота сухими. На 88-й хвилині Уго Дуро випередив Начо та пробив українця.

Зазначимо, що на 70-й хвилині на поле у "Валенсії" вийшов Яремчук, який весь відведений час грав роль пішохода на футбольному полі.

"Реал Мадрид" — "Валенсія" — 5:1

Голи: Карвахаль, 3, Вінісіус, 42, 49, Родріго, 50, 84 — Дуро, 88

"Реал": Лунін — Карвахаль (Пас, 82), Начо, Алаба, Менді (Фран Гарсія, 71) — Вальверде (Модрич, 60), Камавінга, Кроос, Браїм Діас (Васкес, 71) — Родріго, Вінісіус (Хоселу, 82)

"Валенсія": Мамардашвілі — Коррея (Фульк'є, 55), Москера, Пауліста, Гайя (Гасеровський, 55) — Пепелу (Уго Гонсалес, 70), Герра — Фран Перес (Яремчук, 70), Дієго Лопес, Канос (Гільямон, 6) ) — Дуро

Попередження: Камавінга, 62 — Пепелу, 34, Фульк'є, 56, Пауліста, 67

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