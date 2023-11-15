Мудрик может перейти в известный французский клуб при одном условии

Михаил Мудрик на тренировке сборной Украины. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик может сменить клуб летом следующего года. "Челси" не хочет продавать молодого вингера, но может не устоять, если получит выгодное предложение.

Количество клубов, которые интересуются Мудриком, постепенно увеличивается, сообщает Daily Mail.

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Контракт Михаила Мудрика с "Челси" действует до лета 2031 года. Это означает, что у лондонского клуба будут рычаги давления, если возникнут переговоры по трансферу украинца в другой клуб.

Куда может уйти Мудрик

В последнее время британские таблоиды регулярно публикуют информацию о том, что молодой вингер может уйти из "Челси". Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино верит в потенциал украинского игрока, однако будущим летом лондонцы могут получить выгодное предложение по Михаилу Мудрику.

Михаил Мудрик в матче с "Арсеналом". Фото: REUTERS/David Klein

Вингером начал интересоваться французский "ПСЖ". В июне 2024 года парижане могут лишиться Килиана Мбаппе, который пока не определился с местом продолжения карьеры. При этом "ПСЖ" хочет продать Усмана Дембеле в один из саудовских клубов.

Михаил Мудрик может стать одним из новичков французского клуба. Наставник "ПСЖ" Луис Энрике высоко ценит потенциал 22-летнего украинца.

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