Реал уволил ответственного за плохие результаты команды
Руководство мадридского "Реала" приняло решение об изменении в медицинском отделе клуба. Глава медицинского отдела "бланкос" Нико Михич был уволен.
Тренерский штаб команды считает Михича ответственным за переполненный лазарет команды, сообщает Marca.
В последнее время футболисты "Реала" стали часто получать травмы. Лидеры "королевского клуба" в каждом сезоне пропускают от нескольких недель до нескольких месяцев. Эта ситуация стала причиной раздражения главного тренера команды Карло Анчелотти.
Решение проблемы с травмами
Новичок команды Арда Гюлер остается в лазарете "Реала" уже полгода с момента перехода в мадридский клуб. Помимо него лидеры команды в прошлом и настоящем регулярно получали одни и те же повреждения. Речь идет о Кариме Бензема, Давиде Алаба, Эдере Милитао, Тибо Куртуа, Дани Себальосе и других футболистах.
Ситуация с травмами в "Реале" привела к тому, что был уволен Нико Михич. Он возглавлял медицинскую службу клуба с 2017 года. В "Реале" не сообщили о том, кто заменит этого специалиста.
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