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Реал уволил ответственного за плохие результаты команды

13 ноября 2023 10:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Реал уволил ответственного за плохие результаты команды
Анчелотти и Винисиус во время матча. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство мадридского "Реала" приняло решение об изменении в медицинском отделе клуба. Глава медицинского отдела "бланкос" Нико Михич был уволен. 

Тренерский штаб команды считает Михича ответственным за переполненный лазарет команды, сообщает Marca.

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В последнее время футболисты "Реала" стали часто получать травмы. Лидеры "королевского клуба" в каждом сезоне пропускают от нескольких недель до нескольких месяцев. Эта ситуация стала причиной раздражения главного тренера команды Карло Анчелотти. 

Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор в матче за "Реал". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Решение проблемы с травмами 

Новичок команды Арда Гюлер остается в лазарете "Реала" уже полгода с момента перехода в мадридский клуб. Помимо него лидеры команды в прошлом и настоящем регулярно получали одни и те же повреждения. Речь идет о Кариме Бензема, Давиде Алаба, Эдере Милитао, Тибо Куртуа, Дани Себальосе и других футболистах. 

Ситуация с травмами в "Реале" привела к тому, что был уволен Нико Михич. Он возглавлял медицинскую службу клуба с 2017 года. В "Реале" не сообщили о том, кто заменит этого специалиста. 

Напомним, Миколенко уйдет из "Эвертона" уже в январе при одном условии. 

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