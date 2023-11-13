Кривбасс ответил Динамо из-за скандального отказа Шовковского от флеш-интервью

Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

В рамках 14-го тура УПЛ в Кривом Роге киевское "Динамо" одолело местный "Кривбасс" со счетом 2:0. После игры возникла скандальная ситуация, поскольку и.о. главного тренера столичного клуба Александр Шовковский отказался от флеш-интервью.

В связи с этим "Кривбасс" опубликовал заявление на официальном сайте.

Читайте также:

Оно стало ответом за заявление футбольного клуба "Динамо", в котором акцентируется внимание на том, что тренер не обязан давать флеш-интервью.

"Кривбасс" напомнил "Динамо" о регламенте

В "Кривбассе", как и ожидалось, напомнили "Динамо" о наличии в регламенте УПЛ статьи 50, которая делает флеш-интервью обязательным атрибутом для главного тренера и минимум двух футболистов из одной команды.

"Футбольный клуб "Кривбасс" удивлен реакцией клуба "Динамо" Киев на ситуацию, которая сложилась после матча 14-го тура УПЛ между нашими командами. Ведь отказ тренера команды от послематчевого флеш-интервью является прямым нарушением нормы регламента соревнований.

"В статье 50 четко указано, что проведение флеш-интервью для официального вещателя с главным тренером и футболистами, участвовавшими в матче, обязательно для каждого клуба и должно состояться до начала пресс-конференции. Согласно недавним изменениям в законе Украины, организатор матча выступает официальным вещателем.

Нам очень досадно, что более 620 тысяч зрителей, смотревших эту игру, не услышали комментарий и.о. главного тренера "Динамо" Александра Шовковского.

Учитывая, что в пункте 7 статьи 50 указано, что в случае неявки главного тренера или футболиста для съемки флешинтервью к клубу применяются дисциплинарные санкции. Поэтому далее пусть оценку ситуации дают соответствующие органы украинского футбола", — говорится в заявлении.

Отметим, что в своем заявлении "Динамо" ссылалось на нормы, которые не обязывают главного тренера давать флешин-интервью, но так и не смогли привести номер статьи регламента.

Напомним, Миколенко уйдет из "Эвертона" уже в январе при одном условии.

"Бенфика" с Трубиным в дополнительное время вырвала невероятную победу у "Спортинга".

В чемпионате Украины "Шахтер" сенсационно уступил "Днепру-1" — видео, комментарии и неожиданное лидерство.

Женская сборная Украины по фехтованию выиграла этап Кубка мира в Италии.