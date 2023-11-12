После матча 14-го тура чемпионата Украины с Кривбассом тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский не пришел на флешинтервью

И.о. главного тренера "Динамо" Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

После матча 14-го тура чемпионата Украины между "Динамо" и "Кривбассом" произошел конфликт. Исполняющий обязанности главного тренера киевского клуба Александр Шовковский не пришел на флэш-интервью.

В связи с этим "Динамо" опубликовало официальное заявление.

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Нарушило ли "Динамо" регламент

В "Динамо" заявили, что не нарушали регламент, обязывающий тренеров приходить на флешинтервью.

"Регламентной нормой является обязательное присутствие на послематчевой пресс-конференции представителя тренерского штаба.

На ней и. главного тренера "Динамо" Александр Шовковский ответил на каждый поставленный журналистами вопрос. Даже когда некоторые представители СМИ решительно провоцировали тренера, в чем вы можете убедиться из официальных источников.

Другие послематчевые интервью не являются обязательными, и YouTube-канала "Кривбасса" в том числе. Все регламентные нормы со стороны "Динамо" были выполнены", — говорится в заявлении.

Отметим, что согласно статье 50 регламента УПЛ клуб должен обеспечить участие главного тренера и по меньшей мере двух игроков во флэш-интервью на платформе, которую выберет команда-хозяйка.

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