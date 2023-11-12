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Динамо впевнено обіграло Кривбас в матчі з дивним пенальті та видаленням

12 листопада 2023 15:43
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Агабекян Карен
редактор
Динамо впевнено обіграло Кривбас в матчі з дивним пенальті та видаленням
Червона картка для Безкоровайного. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 14-го туру Української прем’єр-ліги "Кривбас" вдома приймав київське "Динамо". Для столичного клубу ця гра стала першою цього сезону під керівництвом Олександра Шовковського.

Кияни перемогли з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Огляд матчу "Кривбас" — "Динамо"

Кияни активно почали матч і вже на 8-й хвилині відкрили рахунок. Тимчик з правого флангу віддав пас в центр штрафного майданчика на Ваната, який пробив під праву стійку — 0:1.

Попри пропущений гол, шокував "Кривбас" не він, а червона картка Безкоровайному. На 12-й хвилині Ванат виривався на побачення з голкіпером, але впав. Арбітр побачив у цьому моменті фол останньої надії від капітана господарів. Але жоден повтор не показав, чи був там взагалі фол. ВАР суддя не ходив дивитися.

На 27-й хвилині після помилки захисника "Кривбасу" Караваєв забив вдруге. Олександр на лівому флангу отримав м’яч від партнера, обійшов Рябова та розстріляв ворота 0:2.

До перерви "Динамо" мало ще нагоди, щоб забити, але господарі змогли відбитися.

У другому таймі гра заспокоїлася, й глядачі бачили багато боротьби. При цьому гості продовжили створювати більше моментів, ніж їх суперник. Але забити кияни не змогли.

"Кривбас" — "Динамо" — 0:2

Голи: Ванат, 8, Караваєв, 27

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