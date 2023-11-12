Динамо уверенно обыграло Кривбасс в матче со странным пенальти и удалением

Красная карточка для Бескоровайного. Фото: скриншот

В рамках 14-го тура Украинской премьер-лиги "Кривбасс" дома принимал киевское "Динамо". Для столичного клуба эта игра стала первой в этом сезоне под руководством Александра Шовковского.

Киевляне победили со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Киевляне активно начали матч и уже на 8-й минуте открыли счет. Тимчик с правого фланга отдал пас в центр штрафной на Ваната, который пробил под правую штангу — 0:1.

Несмотря на пропущенный гол, шокировал "Кривбасс" не он, а красная карточка Бескоровайному. На 12-й минуте Ванат вырывался на свидание с голкипером, но упал. Арбитр увидел в этом моменте фол последней надежды от капитана хозяев. Но ни один повтор не показал, был ли там вообще фол. ВАР судья не ходил смотреть.

На 27-й минуте после ошибки защитника "Кривбасса" Караваев забил второй мяч. Александр на левом фланге получил мяч от партнера, обошел Рябова и расстрелял ворота 0:2.

До перерыва "Динамо" имело еще возможность забить, но хозяева смогли отбиться.

Во втором тайме игра успокоилась, и зрители в основном видели много борьбы. При этом гости продолжили создавать больше моментов, чем их соперник. Но забить киевляне не смогли.

"Кривбасс" — "Динамо" — 0:2

Голы: Ванат, 8, Караваев, 27

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