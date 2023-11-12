Після матчу 14-го туру чемпіонату України з Кривбасом тренер київського Динамо Олександр Шовковський не прийшов на флешінтерв'ю

В.о. головного тренера "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Після матчу 14-го туру чемпіонату України між "Динамо" та "Кривбасом" стався конфлікт. Виконувач обов'язків головного тренера київського клубу Олександр Шовковський не прийшов на флешінтерв'ю.

У зв'язку з цим "Динамо" опублікувало офіційну заяву.

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Чи порушило "Динамо" регламент

В "Динамо" заявили, що не порушували регламент, який зобов'язує тренерів приходити на флешінтерв'ю.

"Регламентною нормою є обов’язкова присутність на післяматчевій пресконференції представника тренерського штабу.

На ній в.о. головного тренера "Динамо" Олександр Шовковський відповів на кожне поставлене журналістами питання. Навіть коли певні представники ЗМІ рішуче провокували тренера, в чому ви можете переконатися з офіційних джерел.

Інші післяматчеві інтерв’ю не є обов’язковими, і YouTube-каналу "Кривбаса" в тому числі. Всі регламентні норми з боку "Динамо" були виконані", — йдеться у заяві.

Зазначимо, що згідно зі статтею 50 регламенту УПЛ, клуб повинен забезпечити участь головного тренера та щонайменше двох гравців у флешінтерв'ю на платформі, яку обере команда-господар.

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