Жіноча збірна України з фехтування виграла етап Кубка світу в Італії

Джоан-Фейбі Бежура. Фото: НОК України

Жіноча збірна України з фехтування на шпагах здобула "золото" на етапі Кубка світу в італійському Леньяно. Українські шахистки перемогли фехтувальниць з Південної Кореї з рахунком 41:40.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Українська команда в Італії змагалася у складі Влади Харькової, Олени Кривицької, Інни Бровко та Джоан Фейбі Бежури. Зазначимо, цей етап став першим на рівні Кубка світу з фехтування на шпагах у сезоні 2023/24.

Суперництво українкам склала команда естонок в 1/8 фіналу. У дебютному протистоянні Україні вдалося здобути перемогу з рахунком 39:34.

У чвертьфіналі українки зустрілися з господарками доріжки — італійками на чолі з дворазовою чемпіонкою світу Росселою Ф'ямінго. Місце у топ-4 Україні гарантувала перемога з рахунком 45:36.

За місце у фіналі команда з України змагалася зі збірною Гонконгу. Як наслідок — виграли українки з рахунком 45:40 та гарантували собі щонайменше "срібло" турніру.

Вирвати перемогу українським спортсменкам вдалося в змаганні з Південною Кореєю у складі якої виступали призерки Олімпіади-2020 та чемпіонки світу Кан Йон Мі та Сон Се Ра.

Фінальне протистояння турніру завершилось мінімальною перемогою України з рахунком 41:40.

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