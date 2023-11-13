Женская сборная Украины по фехтованию выиграла этап Кубка мира в Италии

Джоан-Фейби Бежуро. Фото: НОК Украины

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала " золото" на этапе Кубка мира в итальянском Леньяно. Украинские шахматистки победили фехтовальщиц из Южной Кореи со счетом 41:40.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Украинская команда в Италии соперничала в составе Власти Харьковской, Елены Кривицкой, Инны Бровко и Джоан Фейби Бежуры. Этот этап стал первым на уровне Кубка мира по фехтованию на шпагах в сезоне 2023/24.

Соперничество украинкам составила команда эстонок в 1/8 финала. В дебютном противостоянии Украине удалось одержать победу со счетом 39:34.

В четвертьфинале украинки встретились с хозяйками дорожки — итальянками во главе с двукратной чемпионкой мира Росселой Фьяминго. Место в топ-4 Украине гарантировала победа со счетом 45:36.

За место в финале команда Украины соревновалась со сборной Гонконга. Как следствие — выиграли украинки со счетом 45:40 и гарантировали себе по меньшей мере "серебро" турнира.

Вырвать победу украинским спортсменкам удалось в соревновании с Южной Кореей, в составе которой выступали призерки Олимпиады-2020 и чемпионки мира Кан Йон Ми и Сон Се Ра.

Финальное противостояние турнира завершилось минимальной победой Украины со счетом 41:40.

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