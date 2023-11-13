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Миколенко піде з Евертона вже в січні за однієї умови

13 листопада 2023 07:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Миколенко піде з Евертона вже в січні за однієї умови
Віталій Миколенко святкує гол. Фото: REUTERS/Tony Obrien
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник збірної України та англійського "Евертона" Віталій Міколенко привернув увагу клубів із чемпіонату Італії. Трансфер молодого футболіста може відбутися на початку наступного року.

В "Евертоні" готові продати гравця за однієї умови, повідомляє Daily Mail.

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Віталій Миколенко набрав гарну форму у сезоні 2023/2024. На рахунку українського захисника вже два голи за "Евертон". Вболівальники англійської команди вважають Миколенка одним із найкращих футболістів "ірисок" за кілька останніх місяців.

Віталій Миколенко
Миколенко у боротьбі з Аю. Фото: REUTERS/Tony Obrien

Трансфер Миколенка з "Евертону"

Успішна гра Віталія призвела до того, що ним зацікавилися одразу кілька закордонних клубів. Найбільшу активність виявляють італійські гранди. "Інтер" та "Ювентус" вже надіслали запит до "Евертона" щодо трансферної вартості 24-річного українця.

"Стара синьйора" вже кілька років спостерігає за прогресом захисника збірної України, а "нерадзуррі" звернули на нього увагу кілька місяців тому. Ці клуби об'єднує бажання підписати Миколенка вже у січні 2024 року. "Ювентус" готовий одразу викупити контракт гравця, "Інтер" хоче взяти його в оренду на пів року із правом викупу.

Трансферна вартість Миколенка становить 25 млн євро, але "Евертон" хоче отримати за гравця на п'ять мільйонів більше. Якщо потенційний покупець погодиться з цією умовою, трансфер буде здійснено.

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