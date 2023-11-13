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Кривенцов влаштував бійку перед звільненням із Зорі

13 листопада 2023 11:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кривенцов влаштував бійку перед звільненням із Зорі
Валерій Кривенцов після матчу. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній головний тренер луганської "Зорі" Валерій Кривенцов дав керівництву клубу ще один привід для звільнення. Його відправили у відставку не лише за погані результати команди.

Під час свого останнього поєдинку як наставник "Зорі" Кривенцов мало не побився з гравцем, повідомляє "ТаТоТаке".

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У матчі четвертого туру групового етапу Ліги Конференцій "Зоря" програла вдома ізраїльській команді "Маккабі" (1:3). У перерві поєдинку у роздягальні луганчан, які пропустили три м'ячі, відбулася розмова на підвищених тонах.

Валерій Кривенцов
Валерій Кривенцов під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

Сварка тренера з гравцями

Валерій Кривенцов розкритикував своїх підопічних. Це не сподобалося кільком футболістам. Форвард "Зорі" Едуардо Герреро почав сперечатися з наставником. Справа мало не дійшла до бійки.

У результаті Кривенцов замінив Герреро у перерві. Замість Едуардо на поле вийшов Ігор Горбач. "Зоря" забила один гол, але все одно програла.

Невдовзі стало відомо, що Валерія Кривенцова відправили у відставку. Офіційною причиною стали погані результати луганської команди.

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