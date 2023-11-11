Відомо ім’я нового тренера Зорі — це не Бартуловіч

Валерій Кривенцов та його тренерський штаб. Фото: "Зоря"

Луганська "Зоря" підтвердила відставку головного тренера Валерія Кривенцова. В клубі навіть здивували з кандидатурою виконувача обов’язків головного тренера.

За інформацією пресслужби клубу, це буде не Младен Бартуловіч, як раніше повідомляли різноманітні джерела.

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У клубі повідомили, що рішення про відставку Кривенцов прийняв самостійно, написавши заяву після матчу Ліги конференцій з "Маккабі" Тель-Авів.

Разом с Кривенцовим команду покинув його помічник Олександр Коваль.

Відомо ім’я виконувача обов’язків головного тренера

У "Зорі" повідомили, що виконувати обов’язки головного тренера буде спортивний директор клубу Юрій Коваль.

Коваль відомий по роботі в тренерському штабі "Зорі" Юрія Вернидуба з 2011 по 2017 рік. Після цієї роботи він обіймав у клубі різноманітні менеджерські посади.

"Наразі, виконувати обов’язки тренера "Зорі" буде гарно відомий луганським вболівальникам спеціаліст — спортивний директор Юрій Григорович Коваль", — йдеться в повідомленні клубу.

Юрій Коваль очолить команду. Фото: "Зоря"

Коваль готуватиме команду до матчу проти ЛНЗ, який відбудеться 12 листопада у Львові на стадіоні "Скіф".

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