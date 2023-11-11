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Известно имя нового тренера Зари — это не Бартулович

11 ноября 2023 15:55
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Агабекян Карен
редактор
Известно имя нового тренера Зари — это не Бартулович
Валерий Кривенцов и его тренерский штаб. Фото: "Заря"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Луганская "Заря" подтвердила отставку главного тренера Валерия Кривенцова. В клубе даже удивили с кандидатурой исполняющего обязанности главного тренера.

По информации пресс-службы клуба, это будет не Младен Бартулович, как ранее сообщали разные источники.

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В клубе сообщили, что решение об отставке Кривенцов принял самостоятельно, написав заявление после матча Лиги конференций с "Маккаби" Тель-Авив (1:3).

Вместе с Кривенцовым команду покинул его помощник Александр Коваль.

Известно имя исполняющего обязанности главного тренера

В "Заре" сообщили, что исполнять обязанности главного тренера будет спортивный директор клуба Юрий Коваль.

Коваль известен по работе в тренерском штабе "Зари" Юрия Вернидуба с 2011 по 2017 год. После этой работы он занимал в клубе разные менеджерские должности.

"Сейчас исполнять обязанности тренера "Зари" будет хорошо известный луганским болельщикам специалист — спортивный директор Юрий Григорьевич Коваль", — говорится в сообщении клуба.

Юрий Коваль
Юрий Коваль возглавит команду. Фото: "Заря"

Коваль будет готовить команду к матчу против ЛНЗ, который состоится 12 ноября во Львове на стадионе "Скиф".

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