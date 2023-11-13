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Шапаренко знову травмувався — коли гравець повернеться на поле

13 листопада 2023 08:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шапаренко знову травмувався — коли гравець повернеться на поле
Микола Шапаренко у грі з "Дніпром-1". Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України та київського "Динамо" Микола Шапаренко пропустив матч столичної команди проти "Кривбасу" (2:0). Молодий футболіст знову зазнав травми.

Наставник "біло-синіх" Олександр Шовковський розповів про терміни повернення гравця до ладу, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Футболіст "Динамо" Микола Шапаренко тільки нещодавно повернувся до ладу після серйозної травми та тривалого відновлення. Однак хавбек встиг зіграти лише кілька матчів, перш ніж знову потрапити до лазарету.

Микола Шапаренко
Микола Шапаренко у грі з "Колосом". Фото: пресслужба "Динамо"

Нова травма Шапаренка

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський підтвердив, що Микола Шапаренко не взяв участі у матчі української Прем'єр-ліги (УПЛ) проти "Кривбасу" саме через нове пошкодження. Футболіст відчув дискомфорт після поєдинку з "Колосом" у минулому турі, саме тому він пропустив уже другий поєдинок "Динамо" поспіль.

Шовковський не знає, коли Шапаренко зможе повернутись на поле. Проте тренер київської команди сподівається, що це відбудеться вже найближчими тижнями. Скоро Миколай почне тренуватися за індивідуальною програмою.

У сезоні-2023/2024 Микола Шапаренко зіграв за "Динамо" шість матчів і зробив одну результативну передачу.

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