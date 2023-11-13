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Бенфіка з Трубіним в доданий час вирвала неймовірну перемогу у Спортінга

13 листопада 2023 08:22
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Агабекян Карен
редактор
Бенфіка з Трубіним в доданий час вирвала неймовірну перемогу у Спортінга
Переможний гол "Бенфіки". Фото: REUTERS/Pedro Nunes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках 11-го туру чемпіонату Португалії лісабонська "Бенфіка" у центральному матчі туру приймала "Спортінг". З перших хвилин зіграв український голкіпер Анатолій Трубін.

"Бенфіка" здобула унікальну перемогу, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Бенфіка" у принциповому матчі пропустила в кінці першого тайму. Віктор Дьокереш в ході контратаки отримав м’яч на правому фланзі штрафного майданчику й потужно пробив під ближню стійку воріт.

На 51-й хвилині Ігнасіу із "Спортінга" отримав другу жовту картку, яка перетворилась у червону.

"Бенфіка" за моментами мала перевагу до вилучення, а після видалення у суперника їх стало ще більше. Але забити лісабонці в основний час не змогли.

На 94-й хвилині матчу "Бенфіка" після кутового та скидки головою від Феліпе Морати з 10 метрів Жоао Невеш ударом злету зрівняв рахунок.

На 97-й хвилині Тенгестедт отримав пас з правого флангу у воротарський майданчик й у дотик приніс своїй команді перемогу.

Перемога дозволила "Бенфіці" вийти на перше місце в турнірній таблиці. Стільки ж очок у "Спортінга", але у "орлів" краще додаткові показники.

"Бенфіка" — "Спортінг" — 2:1

Голи: Невеш, 90+4, Тенгестедт, 90+7 — Дьокереш, 45.

Вилучений: Інасіу, 51.

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