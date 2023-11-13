Бенфіка з Трубіним в доданий час вирвала неймовірну перемогу у Спортінга
У рамках 11-го туру чемпіонату Португалії лісабонська "Бенфіка" у центральному матчі туру приймала "Спортінг". З перших хвилин зіграв український голкіпер Анатолій Трубін.
"Бенфіка" здобула унікальну перемогу, повідомив портал Новини.LIVE.
"Бенфіка" врятувалась в доданий час
"Бенфіка" у принциповому матчі пропустила в кінці першого тайму. Віктор Дьокереш в ході контратаки отримав м’яч на правому фланзі штрафного майданчику й потужно пробив під ближню стійку воріт.
На 51-й хвилині Ігнасіу із "Спортінга" отримав другу жовту картку, яка перетворилась у червону.
"Бенфіка" за моментами мала перевагу до вилучення, а після видалення у суперника їх стало ще більше. Але забити лісабонці в основний час не змогли.
На 94-й хвилині матчу "Бенфіка" після кутового та скидки головою від Феліпе Морати з 10 метрів Жоао Невеш ударом злету зрівняв рахунок.
На 97-й хвилині Тенгестедт отримав пас з правого флангу у воротарський майданчик й у дотик приніс своїй команді перемогу.
Перемога дозволила "Бенфіці" вийти на перше місце в турнірній таблиці. Стільки ж очок у "Спортінга", але у "орлів" краще додаткові показники.
"Бенфіка" — "Спортінг" — 2:1
Голи: Невеш, 90+4, Тенгестедт, 90+7 — Дьокереш, 45.
Вилучений: Інасіу, 51.
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