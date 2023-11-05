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Як Трубін провів п'ятий сухий матч за Бенфіку — відео

5 листопада 2023 08:29
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Агабекян Карен
редактор
Як Трубін провів п'ятий сухий матч за Бенфіку — відео
Голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін. Фото: REUTERS/Pedro Nunes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У десятому турі чемпіонату Португалії лісабонська "Бенфіка" на виїзді зіграла із "Шавішем". В основі лідерів чемпіонату вийшов український голкіпер Анатолій Трубін.

"Бенфіка" перемогла у матчі з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Шавіш" є аутсайдером чемпіонату Португалії і тому в їхній успіх із "Бенфікою" слабо вірилося.

Однак аутсайдер зміг залишити свої ворота у недоторканності у першому таймі. У другому на 59-й хвилині "Бенфіка" все ж відкрила рахунок після того, як Кабрал заштовхав м'яч у ворота своєю "п'ятою точкою".

На 80-й хвилині Маріу з пенальті подвоїв перевагу. Перед завершенням основного часу "орли" ще раз забили, але після ВАР гол скасували через офсайд.

Для Трубіна матч став п'ятим у чемпіонаті Португалії, де він не пропускав. Щоправда, з "Шавішем" його заслуги мало, оскільки суперник лише раз бив по воротах і м'яч прилетів у перекладину.

"Шавіш" — "Бенфіка" — 0:2

Голи: Кабрал, 59, Жоау Маріу, 80 (пен).

Вилучений: Моргадо, 79 ("Шавіш").

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