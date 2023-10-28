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Трубін відбив пенальті, але його серйозна помилка позбавила "Бенфіку" перемоги

28 жовтня 2023 22:50
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Агабекян Карен
редактор
Трубін відбив пенальті, але його серйозна помилка позбавила "Бенфіку" перемоги
Анатолій Трубін. Фото: REUTERS/Pedro Nunes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У дев'ятому турі чемпіонату Португалії "Бенфіка" на своєму полі приймала "Касу Піу". У стартовому складі на матч вийшов український голкіпер Анатолій Трубін.

Матч завершився нічиєю 1:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Бенфіка" відкрила рахунок на 44-й хвилині зусиллями Жоау Маріу. Однак після перерви на 54-й хвилині гості отримали шанс зрівняти рахунок із пенальті. Удар Феліппе з 11 метрів відбив Трубін.

Здавалося, що українець стане героєм матчу, але на 81-й хвилині Трубін пропустив між ногами удар під ближню штангу. Такий гол став можливим через помилку голкіпера.

"Бенфіка на цю мить посідає перше місце в чемпіонаті, але за втраченими очками поступається "Спортінгу", у якого матч у запасі.

"Бенфіка" — "Каса Піа" — 1:1

Голи: Жоау Маріу, 44 — Ларрасабаль, 81

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