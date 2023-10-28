Трубін відбив пенальті, але його серйозна помилка позбавила "Бенфіку" перемоги
У дев'ятому турі чемпіонату Португалії "Бенфіка" на своєму полі приймала "Касу Піу". У стартовому складі на матч вийшов український голкіпер Анатолій Трубін.
Матч завершився нічиєю 1:1, повідомив портал Новини.LIVE.
Трубін з героя перетворився на антигероя
"Бенфіка" відкрила рахунок на 44-й хвилині зусиллями Жоау Маріу. Однак після перерви на 54-й хвилині гості отримали шанс зрівняти рахунок із пенальті. Удар Феліппе з 11 метрів відбив Трубін.
Здавалося, що українець стане героєм матчу, але на 81-й хвилині Трубін пропустив між ногами удар під ближню штангу. Такий гол став можливим через помилку голкіпера.
"Бенфіка на цю мить посідає перше місце в чемпіонаті, але за втраченими очками поступається "Спортінгу", у якого матч у запасі.
"Бенфіка" — "Каса Піа" — 1:1
Голи: Жоау Маріу, 44 — Ларрасабаль, 81
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