Трубин отразил пенальти, но его серьезная ошибка лишила "Бенфику" победы
В девятом туре чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле принимала "Касу Пиу". В стартовом составе на матч вышел украинский голкипер Анатолий Трубин.
Матч завершился ничьей 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.
Трубин из героя превратился в антигероя
"Бенфика" открыла счет на 44-й минуте усилиями Жоау Мариу. Однако после перерыва на 54-й минуте гости получили шанс сравнять счет с пенальти. Удар Фелиппе с 11 метров отбил Трубин.
Казалось, что украинец станет героем матча, но на 81-й минуте Трубин пропустил между ног удар под ближнюю штангу. Такой гол стал возможен из-за ошибки голкипера.
"Бенфика на текущий момент занимает первое место в чемпионате, но по потерянным очкам уступает "Спортингу", у которого матч в запасе.
"Бенфика" — "Каса Пиа" — 1:1
Голы: Жоау Мариу, 44 — Ларрасабаль, 81
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