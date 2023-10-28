Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Трубин отразил пенальти, но его серьезная ошибка лишила "Бенфику" победы arrow

Трубин отразил пенальти, но его серьезная ошибка лишила "Бенфику" победы

28 октября 2023 22:50
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Трубин отразил пенальти, но его серьезная ошибка лишила "Бенфику" победы
Анатолий Трубин. Фото: REUTERS/Pedro Nunes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В девятом туре чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле принимала "Касу Пиу". В стартовом составе на матч вышел украинский голкипер Анатолий Трубин.

Матч завершился ничьей 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Трубин из героя превратился в антигероя

"Бенфика" открыла счет на 44-й минуте усилиями Жоау Мариу. Однако после перерыва на 54-й минуте гости получили шанс сравнять счет с пенальти. Удар Фелиппе с 11 метров отбил Трубин.

Казалось, что украинец станет героем матча, но на 81-й минуте Трубин пропустил между ног удар под ближнюю штангу. Такой гол стал возможен из-за ошибки голкипера.

"Бенфика на текущий момент занимает первое место в чемпионате, но по потерянным очкам уступает "Спортингу", у которого матч в запасе.

"Бенфика" — "Каса Пиа" — 1:1

Голы: Жоау Мариу, 44 — Ларрасабаль, 81

Напомним, Луческу может уступить место тренера "Динамо" известному испанцу.

Довбик будет недолго играть за "Жирону" — известный клуб интересуется украинцем.

"Реал" нашел замену Лунину в одном из грандов Италии.

Клопп очень поругался с Дешамом из-за футболиста "Ливерпуля".

Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона при одном важном условии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме