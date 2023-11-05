Как Трубин провел пятый сухой матч за Бенфику — видео
В десятом туре чемпионата Португалии лиссабонская "Бенфика" на выезде сыграла с "Шавишем". В основе лидеров чемпионата вышел украинский голкипер Анатолий Трубин.
"Бенфика" победила в матче со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.
Пятый "сухой" матч Трубина
"Шавиш" является аутсайдером чемпионата Португалии и поэтому в их успех с "Бенфикой" слабо верилось.
Однако аутсайдер смог оставить свои ворота в неприкосновенности в первом тайме. Во втором на 59-й минуте "Бенфика" открыла счет после того как Кабрал затолкал мяч в ворота своей "пятой точкой".
На 80-й минуте Мариу с пенальти удвоил преимущество. Перед завершением основного времени "орлы" еще раз забили, но после ВАР гол отменили из-за офсайда.
Для Трубина прошедший матч стал пятым в чемпионате Португалии, где он не пропускал. Правда, с "Шавишем" его заслуги мало, поскольку соперник всего раз бил по воротам и мяч прилетел в перекладину.
"Шавиш" — "Бенфика" — 0:2
Голы: Кабрал, 59, Жоау Мариу, 80 (пен).
Удален: Моргадо, 79 (Шавиш").
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