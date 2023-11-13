Бенфика с Трубиным в добавленное время вырвала невероятную победу у Спортинга
В рамках 11-го тура чемпионата Португалии лиссабонская "Бенфика" в центральном матче тура принимала "Спортинг". С первых минут сыграл украинский голкипер Анатолий Трубин.
"Бенфика" одержала уникальную победу, сообщил портал Новини.LIVE.
"Бенфика" спаслась в добавленное время
"Бенфика" в принципиальном матче пропустила в конце первого тайма. Виктор Декереш в ходе контратаки получил мяч на правом фланге штрафной и мощно пробил под ближнюю штангу ворот.
На 51-й минуте Игнасиу из "Спортинга" получил вторую желтую карточку, которая превратилась в красную.
"Бенфика" по моментам имела преимущество до удаления, а после него их стало еще больше. Но забить лиссабонцы в основное время не смогли.
На 94-й минуте матча, после углового и скидки головой от Фелипе Мораты с 10 метров Жоао Невеш ударом слета сравнял счет.
На 97-й минуте Тенгестедт получил пас с правого фланга во вратарскую и в касание принес своей команде победу.
Победа позволила "Бенфике" возглавить турнирную таблицу. Столько же очков у "Спортинга", но у "орлов" лучше дополнительные показатели.
"Бенфика" — "Спортинг" — 2:1
Голы: Невеш, 90+4, Тенгестедт, 90+7 — Декереш, 45.
Удален: Инасиу, 51.
Напомним, Миколенко уйдет из Эвертона уже в январе при одном условии.
В чемпионате Украины "Шахтер" сенсационно уступил "Днепру-1" — видео, комментарии и неожиданное лидерство.
Женская сборная Украины по фехтованию выиграла этап Кубка мира в Италии.
В киевском "Динамо" объяснили отказ Шовковского прийти на флэш-интервью.
Читайте Новини.LIVE!