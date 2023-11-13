Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Бенфика с Трубиным в добавленное время вырвала невероятную победу у Спортинга arrow

Бенфика с Трубиным в добавленное время вырвала невероятную победу у Спортинга

13 ноября 2023 08:22
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Бенфика с Трубиным в добавленное время вырвала невероятную победу у Спортинга
Победный гол "Бенфики". Фото: REUTERS/Pedro Nunes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 11-го тура чемпионата Португалии лиссабонская "Бенфика" в центральном матче тура принимала "Спортинг". С первых минут сыграл украинский голкипер Анатолий Трубин.

"Бенфика" одержала уникальную победу, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

"Бенфика" спаслась в добавленное время

"Бенфика" в принципиальном матче пропустила в конце первого тайма. Виктор Декереш в ходе контратаки получил мяч на правом фланге штрафной и мощно пробил под ближнюю штангу ворот.

На 51-й минуте Игнасиу из "Спортинга" получил вторую желтую карточку, которая превратилась в красную.

"Бенфика" по моментам имела преимущество до удаления, а после него их стало еще больше. Но забить лиссабонцы в основное время не смогли.

На 94-й минуте матча, после углового и скидки головой от Фелипе Мораты с 10 метров Жоао Невеш ударом слета сравнял счет.

На 97-й минуте Тенгестедт получил пас с правого фланга во вратарскую и в касание принес своей команде победу.

Победа позволила "Бенфике" возглавить турнирную таблицу. Столько же очков у "Спортинга", но у "орлов" лучше дополнительные показатели.

"Бенфика" — "Спортинг" — 2:1

Голы: Невеш, 90+4, Тенгестедт, 90+7 — Декереш, 45.

Удален: Инасиу, 51.

Напомним, Миколенко уйдет из Эвертона уже в январе при одном условии. 

В чемпионате Украины "Шахтер" сенсационно уступил "Днепру-1" — видео, комментарии и неожиданное лидерство. 

Женская сборная Украины по фехтованию выиграла этап Кубка мира в Италии. 

В киевском "Динамо" объяснили отказ Шовковского прийти на флэш-интервью. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

Актуальное по теме