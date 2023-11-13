Бенфика с Трубиным в добавленное время вырвала невероятную победу у Спортинга

Победный гол "Бенфики". Фото: REUTERS/Pedro Nunes

В рамках 11-го тура чемпионата Португалии лиссабонская "Бенфика" в центральном матче тура принимала "Спортинг". С первых минут сыграл украинский голкипер Анатолий Трубин.

"Бенфика" одержала уникальную победу, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Бенфика" в принципиальном матче пропустила в конце первого тайма. Виктор Декереш в ходе контратаки получил мяч на правом фланге штрафной и мощно пробил под ближнюю штангу ворот.

На 51-й минуте Игнасиу из "Спортинга" получил вторую желтую карточку, которая превратилась в красную.

"Бенфика" по моментам имела преимущество до удаления, а после него их стало еще больше. Но забить лиссабонцы в основное время не смогли.

На 94-й минуте матча, после углового и скидки головой от Фелипе Мораты с 10 метров Жоао Невеш ударом слета сравнял счет.

На 97-й минуте Тенгестедт получил пас с правого фланга во вратарскую и в касание принес своей команде победу.

Победа позволила "Бенфике" возглавить турнирную таблицу. Столько же очков у "Спортинга", но у "орлов" лучше дополнительные показатели.

"Бенфика" — "Спортинг" — 2:1

Голы: Невеш, 90+4, Тенгестедт, 90+7 — Декереш, 45.

Удален: Инасиу, 51.

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