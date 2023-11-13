Шахтер сенсационно уступил Днепру-1 — видео, комментарии и неожиданное лидерство

Александр Пихаленок и Даниил Сикан. Фото: "Шахтер"

В рамках 14 тура УПЛ донецкий "Шахтер" во Львове принимал "Днепр-1". Для главного тренера "горняков" Марино Пушича это был второй матч в чемпионате Украины.

В отличие от игры с "Динамо", "Шахтер" проиграл "Днепру-1", сообщил портал Новини.LIVE.

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"Шахтер" — "Днепр-1"

Для горняков матч начался очень удачно, поскольку уже на 5-й минуте мяч удачно отскочил на Данила Сикана и он мощным ударом "расстрелял" ворота соперника.

Даниил Сикан после забитого гола. Фото: "Шахтер"

После забитого мяча "горняки" контролировали ход матча и ничего не предвещало беды. Даже Сикан мог еще раз забивать из острого угла, но Евгений Волынец потянул удар.

На 41-й минуте игра перевернулась с ног на голову. Валентин Рубчинский навесил с левого фланга, а Эдуард Сарапий беспрепятственно пробил головой и сравнял счет на табло.

Гол Сарапия в ворота "Шахтера". Фото: "Днепр-1"

В начале второго тайма "Днепр-1" вышел вперед. Алексей Гуцуляк остался один на один с Ярославом Ракицким, легко оторвался от него и пробил с правого края штрафной точно в дальний угол ворот "горняков" — 1:2.

Еще через четыре минуты "Днепр-1" забил третий мяч. Со штрафного красиво пробил полузащитник Богдан Леднев.

Богдан Леднев после забитого мяча. Фото: "Днепр-1"

У "Шахтера" оставалось еще 35 минут, чтобы отыграться, но они выглядели обреченными. Несмотря на контроль мяча у "горняков" возник брак в точных передачах и в создании опасных моментов у ворот соперника.

"Шахтер" — "Днепр-1" — 1:3

Голы: Сикан, 5 — Сарапий, 41, Гуцуляк, 51, Леднев, 56

"Шахтер": Потрошитель — Конопля (Гочолеишвили, 60), Бондарь, Ракицкий (Азарови, 60), Матвиенко — Степаненко (Келси, 70) — Зубков (Кащук, 84), Криськив, Судаков, Невертон (Эгиналду, 71) — Сикан.

Главный тренер: Марино Пушич.

"Днепр-1": Волынец — Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко — Бабенко, Рубчинский — Гуцуляк, Пихаленок, Леднев (Горбунов, 87) — Филиппов (Витиньо, 73).

Главный тренер: Юрий Максимов.

Предупреждение: Бондарь — Рубчинский.

Марино Пушич. Фото: "Шахтер"

Что сказал после игры Пушич

По словам боснийского специалиста, команда очень хорошо сыграла в первом тайме, но пропущенный гол от Сарапия многое изменил.

"Мы сыграли первый тайм очень хорошо. И когда ты хорошо проводишь первый тайм, доминируешь, создаешь много моментов, чтобы забивать второй, третий гол и увеличить разрыв, а затем получаешь ответный гол буквально из ничего, из углового, то эти голы очень дорого стоят. Это изменило темп и настроение игры", — сказал Пушич.

Относительно второго тайма специалист отметил, что "Днепр-1" после второго и третьего забитых мячей поставил стену перед своими воротами, которую "Шахтер" не смог пройти.

"Когда ты пропускаешь два гола подряд — один очень хороший гол из стандарта, со штрафного, и один из 25 метров в левый угол, то ты теряешь энергию, а твоя вера в положительный результат уменьшается. Мы пытались это изменить, оживить команду новыми игроками, задействовали всех нападающих, приняли все риски. Сломать такую стену нелегко. Есть несколько вариантов, чтобы это сделать, но мы ими не воспользовались сегодня", — отметил Пушич.

Юрий Максимов. Фото: "Шахтер"

Комментарий Юрия Максимова

По словам главного тренера "Днепра-1", пропущенный в начале матча быстрый гол разбудил команду, только после него заигравшую в свой футбол.

"Надо было отыгрываться, ведь пропустили быстрый гол, но дальше играли так, как и стремились с начала матча — больше контролировать мяч и проводить контратаки. Сравняли счет в конце первого тайма, потом уже было легче играть", — сказал Максимов.

Игроки "Днепр-1". Фото: "Днепр-1"

"Днепр-1" — лидер УПЛ

Благодаря победе над "Шахтером" и поражению "Кривбасса" от "Динамо" "Днепр-1" поднялся на первую позицию в турнирной таблице УПЛ.

Сейчас команда Максимова на одно очко опережает житомирское "Полесье" и на три балла криворожский "Кривбасс". По потерянным очкам у "Днепра-1" столько же баллов, как и у донецкого "Шахтера". Но "горнякам" еще предстоит выиграть два перенесенных матча.

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