Шахтар сенсаційно програв Дніпру-1 — відео, коментарі та несподіване лідерство

Олександр Піхальонок та Данило Сікан. Фото: "Шахтар"

В рамках 14-го туру УПЛ донецький "Шахтар" у Львові приймав "Дніпро-1". Для головного тренера "гірників" Маріно Пушича це був другий матч в чемпіонаті України.

На відміну від гри з "Динамо", "Шахтар" програв "Дніпру-1", повідомив портал Новини.LIVE.

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"Шахтар" — "Дніпро-1"

Для гірників матч почався дуже вдало, оскільки вже на 5-й хвилині м’яч вдало відскочив на Данила Сікана й він потужним ударом "розстріляв" ворота суперника.

Данило Сікан після забитого голу. Фото: "Шахтар"

Після забитого м’яча "гірники" контролювали хід матчу й нічого не віщувало біди. Навіть Сікан міг ще раз забивати з гострого угла, але Євген Волинець потягнув удар.

На 41-й хвилині гра перевернулася з ніг на голову. Валентин Рубчинський навісив з лівого флангу, а Едуард Сарапій без перешкод пробив головою та зрівняв рахунок на табло.

Гол Сарапія у ворота "Шахтаря". Фото: "Дніпро-1"

На початку другого тайму "Дніпро-1" вийшов вперед. Олексій Гуцуляк залишився один в один з Ярославом Ракицьким, легко відірвався від нього й пробив з правого краю штрафного майданчику точно в дальній кут воріт "гірників" — 1:2.

Ще через чотири хвилини "Дніпро-1" забило третій м’яч. Зі штрафного красиво пробив півзахисник Богдан Лєднєв.

Богдан Лєднєв після забитого м'яча. Фото: "Дніпро-1"

У "Шахтаря" залишалося ще 35 хвилин, щоб відігратися, але вони виглядали приреченими. Попри контроль м’яча у "гірників" з’явився брак в передачах і в створенні небезпечних моментів біля воріт суперника.

"Шахтар" — "Дніпро-1" — 1:3

Голи: Сікан, 5 — Сарапій, 41, Гуцуляк, 51, Лєднєв, 56

"Шахтар": Різник — Конопля (Гочолеішвілі, 60), Бондар, Ракіцький (Азарові, 60), Матвієнко — Степаненко (Келсі, 70) — Зубков (Кащук, 84), Криськів, Судаков, Невертон (Егіналду, 71) — Сікан.

Головний тренер: Маріно Пушич.

"Дніпро-1": Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Лєднєв (Горбунов, 87) — Філіппов (Вітіньйо, 73).

Головний тренер: Юрій Максимов.

Попередження: Бондар — Рубчинський.

Марино Пушич. Фото: "Шахтер"

Що сказав після гри Пушич

За словами боснійського спеціаліста, команда дуже добре зіграла в першому таймі, але пропущений гол від Сарапія багато чого змінив.

"Ми зіграли перший тайм дуже добре. І коли ти гарно проводиш перший тайм, домінуєш, створюєш багато моментів, щоб забивати другий, третій гол та збільшити розрив, а потім отримуєш гол у відповідь буквально з нічого, з кутового, то ці голи дуже дорого коштують. Це змінило темп та настрій гри", — сказав Пушич.

Стосовно другого тайму фахівець відзначив, що "Дніпро-1" після другого та третього забитого м'ячів поставило стіну перед своїми воротами, яку "Шахтар" не зміг пройти.

"Коли ти пропускаєш два голи поспіль — один дуже гарний гол зі стандарту, зі штрафного, і один з 25 метрів у лівий кут, то ти втрачаєш енергію, а твоя віра в позитивний результат зменшується. Ми намагалися це змінити, оживити команду новими гравцями, задіяли всіх нападників, прийняли всі ризики. Зламати таку стіну нелегко. Є кілька варіантів, щоб це зробити, але ми ними не скористалися сьогодні", — зазначив Пушич.

Юрій Максимов. Фото: "Шахтар"

Коментар Юрія Максимова

За словами головного тренера "Дніпра-1", пропущений на початку матчу швидкий гол розбудив команду, яка лише після нього заграла в свій футбол.

"Треба було відіграватися, адже пропустили швидкий гол, але далі грали так, як і прагнули с початку матчу — більше контролювати м’яч і проводити контратаки. Зрівняли рахунок у кінці першого тайму, потім вже було легше грати", — сказав Максимов.

Гравці "Дніпра-1". Фото: "Дніпро-1"

"Дніпро-1" — лідер УПЛ

Завдяки перемозі над "Шахтарем" та поразці "Кривбасу" від "Динамо" "Дніпро-1" піднялося на першу позицію в турнірній таблиці УПЛ.

Наразі команда Максимова на одне очка випереджає житомирське "Полісся" та на три бали криворізький "Кривбас". За втраченими очками у "Дніпра-1" стільки ж очок як й у донецького "Шахтаря". Але "гірникам" ще необхідно виграти два перенесених матчі.

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