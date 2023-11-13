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Миколенко уйдет из Эвертона уже в январе при одном условии

13 ноября 2023 07:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Миколенко уйдет из Эвертона уже в январе при одном условии
Виталий Миколенко празднует гол. Фото: REUTERS/Tony Obrien
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины и английского "Эвертона" Виталий Миколенко привлек внимание клубов из чемпионата Италии. Трансфер молодого футболиста может состояться уже в начале следующего года. 

В "Эвертоне" готовы продать игрока при одном условии, сообщает Daily Mail

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Виталий Миколенко набрал хорошую форму в сезоне 2023/2024. На счету украинского защитника — уже два гола за "Эвертон". Болельщики английской команды считают Миколенко одним из лучших футболистов "ирисок" за несколько последних месяцев. 

Виталий Миколенко
Миколенко в борьбе с Айю. Фото: REUTERS/Tony Obrien

Трансфер Миколенко из "Эвертона" 

Успешная игра Виталия привела к тому, что им заинтересовались сразу несколько зарубежных клубов. Наибольшую активность проявляют итальянские гранды. "Интер" и "Ювентус" уже прислали запрос "Эвертону" относительно трансферной стоимости 24-летнего украинца. 

"Старая синьора" уже несколько лет наблюдает за прогрессом защитника сборной Украины, а "нерадзурри" обратили на него внимание несколько месяцев назад. Эти клубы объединяет желание подписать Миколенко уже в январе 2024 года. "Ювентус" готов сразу выкупить контракт игрока, "Интер" хочет взять его в аренду на полгода с правом выкупа. 

Трансферная стоимость Миколенко составляет 25 млн евро, но "Эвертон" хочет получить за игрока на пять миллионов больше. Если потенциальный покупатель согласится с этим условием, трансфер будет осуществлен. 

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