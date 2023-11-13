Миколенко уйдет из Эвертона уже в январе при одном условии

Виталий Миколенко празднует гол. Фото: REUTERS/Tony Obrien

Защитник сборной Украины и английского "Эвертона" Виталий Миколенко привлек внимание клубов из чемпионата Италии. Трансфер молодого футболиста может состояться уже в начале следующего года.

В "Эвертоне" готовы продать игрока при одном условии, сообщает Daily Mail.

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Виталий Миколенко набрал хорошую форму в сезоне 2023/2024. На счету украинского защитника — уже два гола за "Эвертон". Болельщики английской команды считают Миколенко одним из лучших футболистов "ирисок" за несколько последних месяцев.

Миколенко в борьбе с Айю. Фото: REUTERS/Tony Obrien

Трансфер Миколенко из "Эвертона"

Успешная игра Виталия привела к тому, что им заинтересовались сразу несколько зарубежных клубов. Наибольшую активность проявляют итальянские гранды. "Интер" и "Ювентус" уже прислали запрос "Эвертону" относительно трансферной стоимости 24-летнего украинца.

"Старая синьора" уже несколько лет наблюдает за прогрессом защитника сборной Украины, а "нерадзурри" обратили на него внимание несколько месяцев назад. Эти клубы объединяет желание подписать Миколенко уже в январе 2024 года. "Ювентус" готов сразу выкупить контракт игрока, "Интер" хочет взять его в аренду на полгода с правом выкупа.

Трансферная стоимость Миколенко составляет 25 млн евро, но "Эвертон" хочет получить за игрока на пять миллионов больше. Если потенциальный покупатель согласится с этим условием, трансфер будет осуществлен.

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