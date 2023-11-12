Тренер Эвертона отреагировал на голы Миколенко — раньше он игнорировал украинца

Шон Дайч. Фото: REUTERS/Tony Obrien

В матче 12-го тура чемпионата Англии "Эвертон" обыграл "Кристалл Пелас" (3:2). Первый гол в матче забил украинский левый защитник Виталий Миколенко.

Об игре украинца высказался главный тренер "Эвертона" Шон Дайч, слова которого приводит пресс-служба клуба.

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Главный тренер, который в начале сезона не видел украинца в стартовом составе, отметил его прогресс.

"Я очень рад его игре. Мико — это голевая машина. Он едва не оформил дубль, когда пробил в штангу. Он наслаждается футболом. Он адаптировался к окружающей ситуации, привык к команде и сейчас очень хорошо работает", — сказал Дайч.

Отметим, что Миколенко забил уже во втором туре подряд. Как и в матче с "Брайтоном", Виталий стал лучшим игроком матча.

Пока украинец забил два гола в 11 матчах сезона. Всего у Виталия три забитых мяча за ливерпульцев.

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