Тренер Эвертона отреагировал на голы Миколенко — раньше он игнорировал украинца
В матче 12-го тура чемпионата Англии "Эвертон" обыграл "Кристалл Пелас" (3:2). Первый гол в матче забил украинский левый защитник Виталий Миколенко.
Об игре украинца высказался главный тренер "Эвертона" Шон Дайч, слова которого приводит пресс-служба клуба.
Дайч оценил игру украинца
Главный тренер, который в начале сезона не видел украинца в стартовом составе, отметил его прогресс.
"Я очень рад его игре. Мико — это голевая машина. Он едва не оформил дубль, когда пробил в штангу. Он наслаждается футболом. Он адаптировался к окружающей ситуации, привык к команде и сейчас очень хорошо работает", — сказал Дайч.
Отметим, что Миколенко забил уже во втором туре подряд. Как и в матче с "Брайтоном", Виталий стал лучшим игроком матча.
Пока украинец забил два гола в 11 матчах сезона. Всего у Виталия три забитых мяча за ливерпульцев.
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