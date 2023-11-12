Тренер Евертона відреагував на голи Миколенка — раніше він ігнорував українця
У матчі 12-го туру чемпіонату Англії "Евертон" обіграв "Крістал Пелас" (3:2). Перший гол у матчі забив український лівий захисник Віталій Миколенко.
Про гру українця висловився головний тренер "Евертона" Шон Дайч, слова якого наводить пресслужба клубу.
Дайч оцінив гру українця
Головний тренер, який на початку сезону не бачив українця в стартовому складі, відзначив його прогрес.
"Я дуже радий його грі. Міко — це гольова машина. Він ледь не оформив дубль, коли пробив у стійку. Він насолоджується футболом. Він адаптувався до навколишньої ситуації, призвичаївся до команди і наразі дуже добре працює", — сказав Дайч.
Зазначимо, що Миколенко забив вже у другому турі поспіль. Як й в матчі з "Брайтоном", Віталій став найкращим гравцем матчу.
Наразі українець забив два голи в 11 матчах сезону. Загалом у Віталія три забитих м’ячів за ліверпульців.
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