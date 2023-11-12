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Тренер Евертона відреагував на голи Миколенка — раніше він ігнорував українця

12 листопада 2023 14:00
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Агабекян Карен
редактор
Тренер Евертона відреагував на голи Миколенка — раніше він ігнорував українця
Шон Дайч. Фото: REUTERS/Tony Obrien
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У матчі 12-го туру чемпіонату Англії "Евертон" обіграв "Крістал Пелас" (3:2). Перший гол у матчі забив український лівий захисник Віталій Миколенко.

Про гру українця висловився головний тренер "Евертона" Шон Дайч, слова якого наводить пресслужба клубу.

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Головний тренер, який на початку сезону не бачив українця в стартовому складі, відзначив його прогрес.

"Я дуже радий його грі. Міко — це гольова машина. Він ледь не оформив дубль, коли пробив у стійку. Він насолоджується футболом. Він адаптувався до навколишньої ситуації, призвичаївся до команди і наразі дуже добре працює", — сказав Дайч.

Зазначимо, що Миколенко забив вже у другому турі поспіль. Як й в матчі з "Брайтоном", Віталій став найкращим гравцем матчу.

Наразі українець забив два голи в 11 матчах сезону. Загалом у Віталія три забитих м’ячів за ліверпульців.

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