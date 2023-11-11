Миколенко забил во втором матче подряд, а Эвертон отпраздновал драматическую победу
В рамках 12-го тура чемпионата Англии "Кристалл Пэлас" принимал "Эвертон". За гостей с первых минут матча сыграл украинский левый защитник Виталий Миколенко.
Матч завершился победой "Эвертона" со счётом 3:2, сообщил портал Новини.LIVE.
Миколенко тянет "Эвертон"
Матч начался со стремительной атаки "Эвертона", в которой Миколенко завершил точным ударом головой прострел с правого фланга. Прошло несколько минут, как соперник сравнял счет, когда защитник гостей фолил на сопернике в своей штрафной, а Эберечи Эзе сравнял счет с пенальти.
Во втором тайме на 49-й минуте "Эвертон" снова вышел вперед. Миколенко пробил в стойку ворот, а от нее мяч улетел на Абдулая Дукуре, который беспрепятственно забивал.
На 73-й минуте "Кристалл Пелас" снова сравняли счет. Одсон Эдуар использовал ошибку Джеймса Тарковски и забил из нескольких метров.
Казалось, что будет ничья, но незадолго до окончания основного времени Дукуре нашел в штрафной соперника Илриссу Гуэ и тот реализовал "почти" выход на свидание с голкипером — 3:2.
По итогам матча статистический портал WhoScored поставил Миколенко самую высокую оценку в составе "Эвертона" — 7,8.
"Кристал Пэлас" — "Эвертон" — 2:3
Голы: Эзе, 5 (п.), Эдуар, 73 — Миколенко, 1, Дукуре, 49, Гуйе, 86.
"Кристал Пэлас": Джонстон, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Шлупп (Олисе, 67), Хьюз (Ахамада, 89), Лерма, Эзе, Айю, Эдуар (Матета, 83).
"Эвертон": Пикфорд, Янг (Паттерсон, 90), Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Харрисон, Дукуре, Гарнер, Онана (Гуйе, 46), Кэлверт-Льюин (Бету, 77), Макнил.
Предупреждения: Эзе, 24, Дукуре, 45, Онана, 88, Гарнер, 89.
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