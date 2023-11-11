Миколенко забив у другому матчі підряд, а Евертон відсвяткував драматичну перемогу
В рамках 12-го туру чемпіонату Англії "Крістал Пелас" приймав "Евертон". За гостей з перших хвилин матчу зіграв український лівий захисник Віталій Миколенко.
Матч завершився перемогою "Евертона" з рахунком 3:2, повідомив портал Новини.LIVE.
Миколенко тягне "Евертон"
Матч почався зі стрімкої атаки "Евертона", в якій Миколенко замкнув точним ударом головою простріл з правого флангу. Пройшло кілька хвилин як суперник зрівняв рахунок, коли захисник гостей сфолив на супернику у своїй штрафній, а Еберечі Езе зрівняв рахунок з пенальті.
В другому таймі на 49-й хвилині "Евертон" знову вийшов уперед. Миколенко пробив у стійку воріт, а від неї м’яч полетів на Абдулая Дукуре, який забивав без перешкод.
На 73-й хвилині "Крістал Пелас" знову зрівняли рахунок. Одсонн Едуар використав помилки Джеймса Тарковскі й забив з кількох метрів.
Здавалося, що буде нічия, але незадовго до закінчення основного часу Дукуре знайшов у штрафній суперника Ілріссу Гує й той реалізував майже вихід на побачення з голкіпером — 3:2.
За підсумками матчу статистичний портал WhoScored поставив Миколенку найвищу оцінку в складі "Евертона" — 7,8.
"Крістал Пелас" — "Евертон" — 2:3
Голи: Езе, 5 (п.), Едуар, 73 — Миколенко, 1, Дукуре, 49, Гуйє, 86.
"Крістал Пелас": Джонстон, Уорд, Андерсен, Гехі, Мітчелл, Шлупп (Олісі, 67), Хьюз (Ахамада, 89), Лерма, Езе, Айю, Едуар (Матета, 83).
"Евертон": Пікфорд, Ян (Паттерсон, 90), Тарковскі, Брантвайт, Миколенко, Гаррісон, Дукуре, Гарнер, Онана (Гільє, 46), Калверт-Льюін (Макніл, 77).
Попередження: Езе, 24, Дукуре, 45, Онана, 88, Гарнер, 89.
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