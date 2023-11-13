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Месси установил уникальное достижение в Интер Майами

13 ноября 2023 14:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Месси установил уникальное достижение в Интер Майами
Лионель Месси с "Золотым мячом". Фото: REUTERS/Marco Bello
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси получил еще одну награду после того, как американский клуб "Интер Майами" завершил текущий сезон. Команда Херардо Мартино предоставила игрокам продолжительный отпуск.

Месси был признан лучшим футболистом "Интера", сообщает официальный сайт клуба. 

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Лионель Месси перешел в клуб из Майами минувшим летом и сразу же стал одним из наиболее важных футболистов команды. Чуть позже к нему присоединились бывшие партнеры по "Барселоне" — Серхио Бускетс и Жорди Альба. Усилий ветеранов хватило только на завоевание Кубка лиг, но при этом "Интер" не сумел пробиться в плей-офф регулярного первенства и досрочно завершил сезон. 

Лионель Месси
Лионель Месси в матче за "Интер". Фото: REUTERS/Marco Bello

Достижение Месси 

Аргентинский футболист клуба из Майами был признан лучшим игроком "Интера" по итогам сезона 2023 года. При этом Лионель Месси не сыграл даже половину матчей команды в текущей кампании. 

Однако результативность Месси впечатляет. Атакующий полузащитник забил 11 мячей и сделал пять результативных передач. После перехода Лионеля в "Интер" популярность этого клуба и в США, и за пределами страны сильно выросла. Руководство команды рассчитывает, что следующий сезон станет для клуба из Майами более успешным. 

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