Мессі встановив унікальне досягнення в Інтер Маямі

Ліонель Мессі із "Золотим м'ячем". Фото: REUTERS/Marco Bello

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі отримав ще одну нагороду після того, як американський клуб "Інтер Маямі" завершив цей сезон. Команда Херардо Мартіно надала гравцям тривалу відпустку.

Мессі був визнаний найкращим футболістом "Інтера", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Ліонель Мессі перейшов у клуб з Маямі минулого літа й одразу став одним з найважливіших футболістів команди. Трохи пізніше до нього приєдналися колишні партнери по "Барселоні" — Серхіо Бускетс та Жорді Альба. Зусиль ветеранів вистачило лише на завоювання Кубка ліг, але при цьому "Інтер" не зумів пробитися до плей-офф регулярної першості та достроково завершив сезон.

Ліонель Мессі у матчі за "Інтер". Фото: REUTERS/Marco Bello

Досягнення Мессі

Аргентинського футболіста клубу з Маямі було визнано найкращим гравцем "Інтера" за підсумками сезону 2023 року. При цьому Ліонель Мессі не зіграв навіть половину матчів команди у поточній кампанії.

Проте результативність Мессі вражає. Атакувальний півзахисник забив 11 м'ячів та зробив п'ять результативних передач. Після переходу Ліонеля до "Інтеру" популярність цього клубу і в США, і за межами країни сильно зросла. Керівництво команди розраховує, що наступний сезон стане для клубу з Маямі успішнішим.

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