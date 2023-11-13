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Дубінчак розповів, що саме Шовковський змінив у грі Динамо

13 листопада 2023 13:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дубінчак розповів, що саме Шовковський змінив у грі Динамо
Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник "Динамо" Владислав Дубінчак поділився думкою про перемогу над "Кривбасом" у 14-му турі української Прем'єр-ліги. Футболіст розповів про зміни у грі "біло-синіх".

Шовковський зробив ставку на надійні дії в обороні, заявив Дубінчак в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

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Владислав Дубінчак нагадав про те, що перед матчем із "Кривбасом" київська команда не могла здобути перемогу у чотирьох поєдинках поспіль. "Динамівцям" було нікуди відступати, вони рішуче налаштувалися на гру із суперниками з Кривого Рогу.

Динамо Київ
Футболісти перед грою. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Шовковський змінив у "Динамо"

Захисник "біло-синіх" зазначив, що Олександр Шовковський приділяє велику увагу клубній філософії. Гравці щодня займаються не лише практичними вправами та тренуваннями, а й працюють над теорією, тактикою, кращим розумінням футболу.

Владислав Дубінчак
Владислав Дубінчак на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Новий тренер "Динамо" вже змінив схему гри команди, особливо це стосується ролі флангового захисника. Кияни намагаються надійніше діяти в обороні, оскільки їм необхідно набирати очки. Над тим, щоб грати ще й красиво, у "Динамо" подумають згодом.

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