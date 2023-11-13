Дубінчак розповів, що саме Шовковський змінив у грі Динамо
Захисник "Динамо" Владислав Дубінчак поділився думкою про перемогу над "Кривбасом" у 14-му турі української Прем'єр-ліги. Футболіст розповів про зміни у грі "біло-синіх".
Шовковський зробив ставку на надійні дії в обороні, заявив Дубінчак в інтерв'ю офіційному сайту клубу.
Владислав Дубінчак нагадав про те, що перед матчем із "Кривбасом" київська команда не могла здобути перемогу у чотирьох поєдинках поспіль. "Динамівцям" було нікуди відступати, вони рішуче налаштувалися на гру із суперниками з Кривого Рогу.
Що Шовковський змінив у "Динамо"
Захисник "біло-синіх" зазначив, що Олександр Шовковський приділяє велику увагу клубній філософії. Гравці щодня займаються не лише практичними вправами та тренуваннями, а й працюють над теорією, тактикою, кращим розумінням футболу.
Новий тренер "Динамо" вже змінив схему гри команди, особливо це стосується ролі флангового захисника. Кияни намагаються надійніше діяти в обороні, оскільки їм необхідно набирати очки. Над тим, щоб грати ще й красиво, у "Динамо" подумають згодом.
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