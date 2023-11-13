Кривбас відповів Динамо через скандальну відмову Шовковського від флешінтерв’ю

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

В рамках 14-го туру УПЛ в Кривому Розі київське "Динамо" здолало місцевий "Кривбас" з рахунком 2:0. Після гри виникла скандальна ситуація, оскільки в.о. головного тренера столичного клубу Олександр Шовковський відмовився від флешінтерв’ю.

У зв’язку з цим "Кривбас" опублікував заяву на офіційному сайті.

Читайте також:

Вона стала відповіддю за заяву футбольного клубу "Динамо", в якій акцентується увага на тому, що тренер не зобов’язаний давати флешінтерв’ю.

"Кривбас" нагадав "Динамо" про регламент

У "Кривбасі", як і очікувалось, нагадали "Динамо" про наявність у регламенті УПЛ статті 50, яка робить флешінтерв’ю обов’язковим атрибутом для головного тренера й мінімум двох футболістів з однієї команди.

"Футбольний клуб "Кривбас" здивований реакцією клубу "Динамо" Київ на ситуацію, яка склалась після матчу 14-го туру УПЛ між нашими командами. Адже відмова тренера команди від післяматчевого флешінтерв’ю є прямим порушенням норми регламенту змагань.

"В статті 50 чітко зазначено, що проведення флешінтерв’ю для офіційного мовника з головним тренером та футболістами, що брали участь у матчі, є обов’язковим для кожного клубу та має відбутися до початку пресконференції. Згідно з нещодавніми змінами у законі України, організатор матчу виступає офіційним мовником.

Нам дуже прикро, що більше ніж 620 тисяч глядачів, які дивились цю гру, не почули коментар в.о. головного тренера "Динамо" Олександра Шовковського.

Враховуючи, що в пункті 7 статті 50 вказано, що у разі неявки головного тренера або футболіста для зйомки флешінтерв’ю, до клубу застосовуються дисциплінарні санкції. Тому надалі нехай оцінку ситуації дають відповідні органи українського футболу", — йдеться у заяві.

Зазначимо, що у попередній заяві "Динамо" посилалось на норми, які не зобов’язують головного тренера давати флешінтерв’ю, але так і не змогли навести номер статті регламенту.

Нагадаємо, Миколенко піде з "Евертона" вже в січні за однієї умови.

"Бенфіка" з Трубіним в додатковий час вирвала неймовірну перемогу у "Спортінга".

У чемпіонаті України "Шахтар" сенсаційно поступився "Дніпру-1" — відео, коментарі та несподіване лідерство.

Жіноча збірна України з фехтування виграла етап Кубка світу в Італії.