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Дубинчак рассказал, что именно Шовковский изменил в игре Динамо

13 ноября 2023 13:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Дубинчак рассказал, что именно Шовковский изменил в игре Динамо
Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак поделился мнением о победе над "Кривбассом" в 14-м туре украинской Премьер-лиги. Футболист рассказал об изменениях в игре "бело-синих".

Шовковский сделал ставку на надежные действия в обороне, заявил Дубинчак в интервью официальному сайту клуба. 

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Владислав Дубинчак напомнил о том, что перед матчем с "Кривбассом" киевская команда не могла одержать победу в четырех поединках подряд. "Динамовцам" было некуда отступать, они решительно настроились на игру с соперниками из Кривого Рога. 

Динамо Киев
Футболисты перед игрой. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Что Шовковский изменил в "Динамо" 

Защитник "бело-синих" отметил, что Александр Шовковский уделяет большое внимание клубной философии. Игроки каждый день занимаются не только практическими упражнениями и тренировками, но и работают над теорией, тактикой, лучшим пониманием футбола. 

Владислав Дубинчак
Владислав Дубинчак на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Новый тренер "Динамо" уже изменил схему игры команды, особенно это касается роли флангового защитника. Киевляне стараются более надежно действовать в обороне, поскольку им необходимо набирать очки. Над тем, чтобы играть еще и красиво, в "Динамо" подумают позже.

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