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Кривенцов устроил драку перед увольнением из Зари

13 ноября 2023 11:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кривенцов устроил драку перед увольнением из Зари
Валерий Кривенцов после матча. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший главный тренер луганской "Зари" Валерий Кривенцов дал руководству клуба еще один повод для увольнения. Его отправили в отставку не только за плохие результаты команды.

Во время своего последнего поединка в качестве наставника "Зари" Кривенцов чуть не подрался с игроком, сообщает "ТаТоТаке". 

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В матче четвертого тура группового этапа Лиги Конференций "Заря" проиграла дома израильской команде "Маккаби" (1:3). В перерыве поединка в раздевалке луганчан, которые пропустили три мяча, состоялся разговор на повышенных тонах. 

Валерий Кривенцов
Валерий Кривенцов во время интервью. Скриншот YouTube

Ссора тренера с игроками 

Валерий Кривенцов раскритиковал своих подопечных. Это не понравилось нескольким футболистам. Форвард "Зари" Эдуардо Герреро начал спорить с наставником. Дело едва не дошло до драки. 

В итоге Кривенцов заменил Герреро в перерыве. Вместо Эдуардо на поле вышел Игорь Горбач. "Заря" забила один гол, но все равно проиграла. 

Вскоре стало известно о том, что Валерия Кривенцова отправили в отставку. Официальной причиной стали плохие результаты луганской команды. 

Напомним, Миколенко уйдет из "Эвертона" уже в январе при одном условии. 

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