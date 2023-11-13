Кривенцов устроил драку перед увольнением из Зари

Валерий Кривенцов после матча. Скриншот YouTube

Бывший главный тренер луганской "Зари" Валерий Кривенцов дал руководству клуба еще один повод для увольнения. Его отправили в отставку не только за плохие результаты команды.

Во время своего последнего поединка в качестве наставника "Зари" Кривенцов чуть не подрался с игроком, сообщает "ТаТоТаке".

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В матче четвертого тура группового этапа Лиги Конференций "Заря" проиграла дома израильской команде "Маккаби" (1:3). В перерыве поединка в раздевалке луганчан, которые пропустили три мяча, состоялся разговор на повышенных тонах.

Валерий Кривенцов во время интервью. Скриншот YouTube

Ссора тренера с игроками

Валерий Кривенцов раскритиковал своих подопечных. Это не понравилось нескольким футболистам. Форвард "Зари" Эдуардо Герреро начал спорить с наставником. Дело едва не дошло до драки.

В итоге Кривенцов заменил Герреро в перерыве. Вместо Эдуардо на поле вышел Игорь Горбач. "Заря" забила один гол, но все равно проиграла.

Вскоре стало известно о том, что Валерия Кривенцова отправили в отставку. Официальной причиной стали плохие результаты луганской команды.

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