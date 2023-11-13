Кривенцов устроил драку перед увольнением из Зари
Бывший главный тренер луганской "Зари" Валерий Кривенцов дал руководству клуба еще один повод для увольнения. Его отправили в отставку не только за плохие результаты команды.
Во время своего последнего поединка в качестве наставника "Зари" Кривенцов чуть не подрался с игроком, сообщает "ТаТоТаке".
В матче четвертого тура группового этапа Лиги Конференций "Заря" проиграла дома израильской команде "Маккаби" (1:3). В перерыве поединка в раздевалке луганчан, которые пропустили три мяча, состоялся разговор на повышенных тонах.
Ссора тренера с игроками
Валерий Кривенцов раскритиковал своих подопечных. Это не понравилось нескольким футболистам. Форвард "Зари" Эдуардо Герреро начал спорить с наставником. Дело едва не дошло до драки.
В итоге Кривенцов заменил Герреро в перерыве. Вместо Эдуардо на поле вышел Игорь Горбач. "Заря" забила один гол, но все равно проиграла.
Вскоре стало известно о том, что Валерия Кривенцова отправили в отставку. Официальной причиной стали плохие результаты луганской команды.
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