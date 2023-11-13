Шапаренко снова травмировался — когда игрок вернется на поле

Николай Шапаренко в игре с "Днепром-1". Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Николай Шапаренко пропустил матч столичной команды против "Кривбасса" (2:0). Молодой футболист снова получил травму.

Наставник "бело-синих" Александр Шовковский рассказал о сроках возвращения игрока в строй, сообщает официальный сайт клуба.

Читайте также:

Футболист "Динамо" Николай Шапаренко только недавно вернулся в строй после серьезной травмы и длительного восстановления. Однако хавбек успел сыграть всего несколько матчей, как снова попал в лазарет.

Николай Шапаренко в игре с "Колосом". Фото: пресс-служба "Динамо"

Новая травма Шапаренко

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский подтвердил, что Николай Шапаренко не принял участия в матче украинской Премьер-лиги (УПЛ) против "Кривбасса" именно по причине нового повреждения. Футболист почувствовал дискомфорт после поединка с "Колосом" в прошлом туре, именно поэтому он пропустил поединок "Динамо".

Шовковский не знает, когда Шапаренко сможет вернуться на поле. Однако тренер киевской команды надеется на то, что это произойдет уже в ближайшие недели. Скоро Николай начнет тренироваться по индивидуальной программе.

В сезоне 2023/2024 Николай Шапаренко сыграл за "Динамо" шесть матчей и сделал одну результативную передачу.

Напомним, Миколенко уйдет из "Эвертона" уже в январе при одном условии.

"Бенфика" с Трубиным в добавленное время вырвала невероятную победу у "Спортинга".

В чемпионате Украины "Шахтер" сенсационно уступил "Днепру-1" — видео, комментарии и неожиданное лидерство.

Женская сборная Украины по фехтованию выиграла этап Кубка мира в Италии.