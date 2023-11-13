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Шапаренко снова травмировался — когда игрок вернется на поле

13 ноября 2023 08:55
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Шапаренко снова травмировался — когда игрок вернется на поле
Николай Шапаренко в игре с "Днепром-1". Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Николай Шапаренко пропустил матч столичной команды против "Кривбасса" (2:0). Молодой футболист снова получил травму. 

Наставник "бело-синих" Александр Шовковский рассказал о сроках возвращения игрока в строй, сообщает официальный сайт клуба. 

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Футболист "Динамо" Николай Шапаренко только недавно вернулся в строй после серьезной травмы и длительного восстановления. Однако хавбек успел сыграть всего несколько матчей, как снова попал в лазарет. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко в игре с "Колосом". Фото: пресс-служба "Динамо"

Новая травма Шапаренко 

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский подтвердил, что Николай Шапаренко не принял участия в матче украинской Премьер-лиги (УПЛ) против "Кривбасса" именно по причине нового повреждения. Футболист почувствовал дискомфорт после поединка с "Колосом" в прошлом туре, именно поэтому он пропустил поединок "Динамо". 

Шовковский не знает, когда Шапаренко сможет вернуться на поле. Однако тренер киевской команды надеется на то, что это произойдет уже в ближайшие недели. Скоро Николай начнет тренироваться по индивидуальной программе. 

В сезоне 2023/2024 Николай Шапаренко сыграл за "Динамо" шесть матчей и сделал одну результативную передачу. 

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