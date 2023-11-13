Гвардиола оценил игру Мудрика после неудачи с Челси

Хосеп Гвардиола. Фото: "Ман Сити"

В двенадцатом туре чемпионата Англии "Челси" сыграл вничью с "Манчестер Сити" (4:4). Во втором тайме на замену вышел украинский вингер "синих" Михаил Мудрик.

После матча об украинце вспомнил главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, передает BBC.

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Отметим, что еще в день матча участие Мудрика было под вопросом, поскольку он пропустил тренировку перед матчем.

Мудрик был одним из тех, кто мешал

Гвардиола заявил, что матч его "Манчестер Сити" и "Челси" стал хорошей рекламой Английской премьер-лиги и футбола в целом.

По словам специалиста, такие игроки, как Мудрик, постоянно держали их в напряжении, поскольку существовала угроза того, что они убегут от защитников.

"Игру было тяжело контролировать, у них были Палмер и Мудрик. Это игроки, которые могут вести мяч и убегать. Они были агрессивны", — заявил Гвардиола.

Также специалист отметил, что ничейный счет справедлив для матча "Челси" — "Ман Сити".

После 12 туров АПЛ "Манчестер Сити" остался на первом месте с преимуществом в 1 очко над "Ливерпулем" и "Арсеналом".

"Челси" в турнирной таблице занимает 10 место с отставанием в 12 баллов от первой позиции.

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