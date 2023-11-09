Мудрик отримає місце в основі — його конкурента можуть дискваліфікувати

Рахім Стерлінг у матчі проти "Тоттенгема". Фото: REUTERS/Tony Obrien

Український вінгер Михайло Мудрик невдовзі отримає більше ігрового часу. Адже один із його конкурентів отримає дискваліфікацію.

Вінгер "Челсі" Рахім Стерлінг зараз під загрозою покарання, повідомляє Sport Bible.

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Стерлінг може отримати суворе покарання

Стерлінга можуть покарати через відео, яке "Челсі" розмістив у соцмережах.

На відео після того, як Палмер зрівняв рахунок у матчі, уболівальник суперника кинув йому під ноги петарду.

Після святкування Стерлінг нахилився, підібрав петарду і кинув її у бік трибун.

Відеозапис почав розглядати дисциплінарний комітет Футбольної асоціації Англії. За її результатами ухвалять рішення про покарання для футболіста.

Завдяки перемозі у крайньому матчі "Челсі" після 11 турів зараз посідає 10-те місце, набравши 15 очок. Від "Манчестер Сіті", що йде на першому місці, "сині" відстають на 12 балів.

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