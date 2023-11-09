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Мудрик отримає місце в основі — його конкурента можуть дискваліфікувати

9 листопада 2023 18:52
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик отримає місце в основі — його конкурента можуть дискваліфікувати
Рахім Стерлінг у матчі проти "Тоттенгема". Фото: REUTERS/Tony Obrien
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український вінгер Михайло Мудрик невдовзі отримає більше ігрового часу. Адже один із його конкурентів отримає дискваліфікацію.

Вінгер "Челсі" Рахім Стерлінг зараз під загрозою покарання, повідомляє Sport Bible.

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Інцидент, за який хочуть покарати Стерлінга, стався у матчі чемпіонату Англії проти "Тоттенгема" (4:1).

Стерлінг може отримати суворе покарання

Стерлінга можуть покарати через відео, яке "Челсі" розмістив у соцмережах.

На відео після того, як Палмер зрівняв рахунок у матчі, уболівальник суперника кинув йому під ноги петарду.

Після святкування Стерлінг нахилився, підібрав петарду і кинув її у бік трибун.

Відеозапис почав розглядати дисциплінарний комітет Футбольної асоціації Англії. За її результатами ухвалять рішення про покарання для футболіста.

Завдяки перемозі у крайньому матчі "Челсі" після 11 турів зараз посідає 10-те місце, набравши 15 очок. Від "Манчестер Сіті", що йде на першому місці, "сині" відстають на 12 балів.

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