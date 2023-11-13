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Гвардіола оцінив гру Мудрика після невдачі з Челсі

13 листопада 2023 09:28
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Агабекян Карен
редактор
Гвардіола оцінив гру Мудрика після невдачі з Челсі
Хосеп Гвардіола. Фото: "Ман Сіті"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У дванадцятому турі чемпіонату Англії "Челсі" зіграв внічию з "Манчестер Сіті" (4:4). У другому таймі на заміну вийшов український вінгер "синіх" Михайло Мудрик.

Після матчу про українця згадав головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола, передає BBC.

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Зазначимо, що ще в день матчу участь Мудрика була під питанням, бо він пропустив тренування перед матчем.

Мудрик був одним з тих, хто заважав

Гвардіола заявив, що матч його "Манчестер Сіті" та "Челсі" став гарною рекламою Англійської прем’єр-ліги та футболу в цілому.

За словами фахівця, такі гравці як Мудрик постійно тримали їх в напрузі, оскільки існувала загроза тому, що вони втечуть від захисників.

"Гру було важко контролювати, у них були Палмер і Мудрик. Це гравці, які можуть вести м'яч і тікати. Вони були агресивні", — заявив Гвардіола.

Також фахівець зазначив, що нічийний рахунок є справедливим для матчу "Челсі" — "Ман Сіті".

Після 12 турів АПЛ "Манчестер Сіті" залишився на першому місці з перевагою в 1 очко над "Ліверпулем" та "Арсеналом".

"Челсі" наразі в турнірній таблиці займає 10 місце з відставанням в 12 балів від першої позиції.

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