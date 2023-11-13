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Реал звільнив відповідального за погані результати команди

13 листопада 2023 10:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Реал звільнив відповідального за погані результати команди
Анчелотті та Вінісіус під час матчу. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво мадридського "Реала" ухвалило рішення про зміну в медичному відділі клубу. Голову медичного відділу "бланкос" Ніко Міхіча було звільнено.

Тренерський штаб команди вважає Міхіча відповідальним за переповнений лазарет команди, повідомляє Marca.

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Останнім часом футболісти "Реала" почали часто отримувати травми. Лідери "королівського клубу" у кожному сезоні пропускають від кількох тижнів до кількох місяців. Ця ситуація стала причиною роздратування головного тренера команди Карло Анчелотті.

Вінісіус Жуніор
Вінісіус Жуніор у матчі за "Реал". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Розв'язання проблеми з травмами

Новачок команди Арда Гюлер залишається у лазареті "Реала" вже пів року з моменту переходу до мадридського клубу. Окрім нього лідери команди в минулому і теперішньому регулярно отримували одні й ті ж пошкодження. Йдеться про Каріма Бензема, Давида Алабу, Едера Мілітао, Тібо Куртуа, Дані Себальоса та інших футболістів.

Ситуація з травмами в "Реалі" призвела до звільнення Ніко Міхіча. Він очолював медичну службу клубу із 2017 року. У "Реалі" не повідомили про те, хто замінить цього фахівця.

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