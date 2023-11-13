Реал звільнив відповідального за погані результати команди
Керівництво мадридського "Реала" ухвалило рішення про зміну в медичному відділі клубу. Голову медичного відділу "бланкос" Ніко Міхіча було звільнено.
Тренерський штаб команди вважає Міхіча відповідальним за переповнений лазарет команди, повідомляє Marca.
Останнім часом футболісти "Реала" почали часто отримувати травми. Лідери "королівського клубу" у кожному сезоні пропускають від кількох тижнів до кількох місяців. Ця ситуація стала причиною роздратування головного тренера команди Карло Анчелотті.
Розв'язання проблеми з травмами
Новачок команди Арда Гюлер залишається у лазареті "Реала" вже пів року з моменту переходу до мадридського клубу. Окрім нього лідери команди в минулому і теперішньому регулярно отримували одні й ті ж пошкодження. Йдеться про Каріма Бензема, Давида Алабу, Едера Мілітао, Тібо Куртуа, Дані Себальоса та інших футболістів.
Ситуація з травмами в "Реалі" призвела до звільнення Ніко Міхіча. Він очолював медичну службу клубу із 2017 року. У "Реалі" не повідомили про те, хто замінить цього фахівця.
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