Відомо, яку насправді зарплату пропонували Мессі в Саудівській Аравії
Один з клубів Саудівської Аравії пропонував Ліонелю Мессі шалені гроші. Це більше ніж він міг отримати в будь-якій іншій країні світу.
Мова йшла про 1 млрд євро на рік, повідомив портал Caught Offside.
Зазначимо, що попри шалені пропозиції із Саудівської Аравії Мессі перейшов у МЛС до "Інтер Маямі".
Мессі міг стати найбільш високооплачуваним гравцем світу
За словами журналіста Гільєм Балаге, минулого літа "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії пропонував лідеру збірної Аргентини зарплату в розмірі 1 мільярд євро.
Джерело заявило, що минулого літа делегація саудівського клубу прибула до Парижу щоб вести перемовини з Мессі та його оточенням.
При цьому Ліонель ніколи всерйоз не розглядав пропозицію з "Аль-Хіляля".
Зазначимо, що замість Мессі "Аль-Хіляль" потім підписав Неймара, Александара Мітровіча, Сергєя Мілінковіча-Савіча, Каліду Кулібалі, Рубена Невеша та Ясін Буну.
Додамо, що свій перехід США Мессі аргументував тим, що його сім’ї комфортно жити в США.
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