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Відомо, яку насправді зарплату пропонували Мессі в Саудівській Аравії

7 листопада 2023 08:15
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Агабекян Карен
редактор
Відомо, яку насправді зарплату пропонували Мессі в Саудівській Аравії
Ліонель Мессі. Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Один з клубів Саудівської Аравії пропонував Ліонелю Мессі шалені гроші. Це більше ніж він міг отримати в будь-якій іншій країні світу.

Мова йшла про 1 млрд євро на рік, повідомив портал Caught Offside.

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Зазначимо, що попри шалені пропозиції із Саудівської Аравії Мессі перейшов у МЛС до "Інтер Маямі".

Мессі міг стати найбільш високооплачуваним гравцем світу

За словами журналіста Гільєм Балаге, минулого літа "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії пропонував лідеру збірної Аргентини зарплату в розмірі 1 мільярд євро.

Джерело заявило, що минулого літа делегація саудівського клубу прибула до Парижу щоб вести перемовини з Мессі та його оточенням.

При цьому Ліонель ніколи всерйоз не розглядав пропозицію з "Аль-Хіляля".

Зазначимо, що замість Мессі "Аль-Хіляль" потім підписав Неймара, Александара Мітровіча, Сергєя Мілінковіча-Савіча, Каліду Кулібалі, Рубена Невеша та Ясін Буну.

Додамо, що свій перехід США Мессі аргументував тим, що його сім’ї комфортно жити в США.

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