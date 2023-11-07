Известно, какую зарплату предлагали Месси в Саудовской Аравии

Лионель Месси. Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Один из клубов Саудовской Аравии предлагал Лионелю Месси безумные деньги. Это больше, чем он мог получить в любой другой стране мира.

Речь шла о 1 млрд евро в год, сообщил портал Caught Offside.

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Отметим, что, несмотря на безумные предложения из Саудовской Аравии, Месси перешел в МЛС в "Интер Майами".

Месси мог стать самым высокооплачиваемым игроком мира

По словам журналиста Гильем Балаге, прошлым летом "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии предлагал лидеру сборной Аргентины зарплату в размере 1 миллиард евро.

Источник заявил, что прошлым летом делегация саудовского клуба прибыла в Париж, чтобы вести переговоры с Месси и его окружением.

При этом Лионель никогда всерьез не рассматривал предложение из "Аль-Хиляля".

Отметим, что вместо Месси "Аль-Хиляль" затем подписал Неймара, Александара Митровича, Сергея Милинковича-Савича, Калиду Кулибали, Рубена Невеша и Ясина Буну.

Добавим, что свой переход в США Месси аргументировал тем, что его семье комфортно жить в США.

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