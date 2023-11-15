Караваевым интересуются клубы из Италии и Турции
Футболист киевского "Динамо" Александр Караваев набрал хорошую форму и привлек внимание зарубежных клубов. Он может сменить команду уже в январе следующего года.
У Караваева будет как минимум два варианта для продолжения карьеры, сообщает Tutto Mercato.
Александр Караваев выступает за "Динамо" с 2019 года, и текущий сезон может стать для него последним в бело-синей футболке. Опытный 31-летний полузащитник снова завоевал место в основе киевского клуба, а также регулярно получает приглашение в сборную Украины. Он забивает за обе команды.
Кто интересуется Караваевым
Сразу два итальянских клуба проявляют интерес к хавбеку "Динамо". Речь идет о "Фрозиноне" и "Удинезе". Согласно сообщениям итальянских журналистов, клуб с "Фриули" скоро направит в Киев запрос о трансферной стоимости Караваева.
Также в услугах Александра заинтересован турецкий "Бешикташ". Однако стамбульский клуб пока решает вопрос с заменой главного тренера. Если турки и попытаются подписать Караваева, то только будущим летом.
Контракт полузащитника с "Динамо" действует до середины 2025 года. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет 2,5 млн евро.
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