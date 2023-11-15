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Караваевым интересуются клубы из Италии и Турции

15 ноября 2023 08:27
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Караваевым интересуются клубы из Италии и Турции
Александр Караваев может покинуть "Динамо". Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист киевского "Динамо" Александр Караваев набрал хорошую форму и привлек внимание зарубежных клубов. Он может сменить команду уже в январе следующего года. 

У Караваева будет как минимум два варианта для продолжения карьеры, сообщает Tutto Mercato

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Александр Караваев выступает за "Динамо" с 2019 года, и текущий сезон может стать для него последним в бело-синей футболке. Опытный 31-летний полузащитник снова завоевал место в основе киевского клуба, а также регулярно получает приглашение в сборную Украины. Он забивает за обе команды. 

Александр Караваев
Александр Караваев во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кто интересуется Караваевым 

Сразу два итальянских клуба проявляют интерес к хавбеку "Динамо". Речь идет о "Фрозиноне" и "Удинезе". Согласно сообщениям итальянских журналистов, клуб с "Фриули" скоро направит в Киев запрос о трансферной стоимости Караваева. 

Александр Караваев
Караваев в игре с "Кривбассом". Фото: пресс-служба "Динамо" 

Также в услугах Александра заинтересован турецкий "Бешикташ". Однако стамбульский клуб пока решает вопрос с заменой главного тренера. Если турки и попытаются подписать Караваева, то только будущим летом. 

Контракт полузащитника с "Динамо" действует до середины 2025 года. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет 2,5 млн евро. 

Напомним, Мудрик может перейти в известный французский клуб при одном условии. 

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