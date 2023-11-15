Караваевым интересуются клубы из Италии и Турции

Александр Караваев может покинуть "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Футболист киевского "Динамо" Александр Караваев набрал хорошую форму и привлек внимание зарубежных клубов. Он может сменить команду уже в январе следующего года.

У Караваева будет как минимум два варианта для продолжения карьеры, сообщает Tutto Mercato.

Читайте также:

Александр Караваев выступает за "Динамо" с 2019 года, и текущий сезон может стать для него последним в бело-синей футболке. Опытный 31-летний полузащитник снова завоевал место в основе киевского клуба, а также регулярно получает приглашение в сборную Украины. Он забивает за обе команды.

Александр Караваев во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кто интересуется Караваевым

Сразу два итальянских клуба проявляют интерес к хавбеку "Динамо". Речь идет о "Фрозиноне" и "Удинезе". Согласно сообщениям итальянских журналистов, клуб с "Фриули" скоро направит в Киев запрос о трансферной стоимости Караваева.

Караваев в игре с "Кривбассом". Фото: пресс-служба "Динамо"

Также в услугах Александра заинтересован турецкий "Бешикташ". Однако стамбульский клуб пока решает вопрос с заменой главного тренера. Если турки и попытаются подписать Караваева, то только будущим летом.

Контракт полузащитника с "Динамо" действует до середины 2025 года. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет 2,5 млн евро.

Напомним, Мудрик может перейти в известный французский клуб при одном условии.

Миколенко уйдет из "Эвертона" уже в январе при одном условии.

"Реал" уволил ответственного за плохие результаты команды.

Дубинчак рассказал, что именно Шовковский изменил в игре "Динамо".

Гвардиола оценил игру Мудрика после неудачи с "Челси".