Караваєвим цікавляться клуби з Італії та Туреччини

Олександр Караваєв може залишити "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Футболіст київського "Динамо" Олександр Караваєв набрав гарної форми та привернув увагу закордонних клубів. Він може змінити команду вже у січні наступного року.

У Караваєва буде як мінімум два варіанти для продовження кар'єри, повідомляє Tutto Mercato.

Читайте також:

Олександр Караваєв виступає за "Динамо" з 2019 року, і поточний сезон може стати для нього останнім у біло-синій футболці. Досвідчений 31-річний півзахисник знову завоював місце в основі київського клубу, а також регулярно отримує запрошення до збірної України. Він забиває за обидві команди.

Олександр Караваєв під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Хто цікавиться Караваєвим

Відразу два італійські клуби виявляють інтерес до хавбека "Динамо". Йдеться про "Фрозіноне" та "Удінезе". Згідно з повідомленнями італійських журналістів, клуб із "Фріулі" незабаром направить до Києва запит про трансферну вартість Караваєва.

Караваєв у грі з "Кривбасом". Фото: пресслужба "Динамо"

Також у послугах Олександра зацікавлений турецький "Бешикташ". Проте стамбульський клуб поки що розв'язує питання із заміною головного тренера. Якщо турки й спробують підписати Караваєва, то лише наступного літа.

Контракт півзахисника з "Динамо" діє до середини 2025 року. Його орієнтовна трансферна вартість становить 2,5 млн євро.

Нагадаємо, Мудрик може перейти у відомий французький клуб за однієї умови.

Миколенко піде з "Евертона" вже в січні за однієї умови.

"Реал" звільнив відповідального за погані результати команди.

Дубінчак розповів, що саме Шовковський змінив у грі "Динамо".

Гвардіола оцінив гру Мудрика після невдачі з "Челсі".