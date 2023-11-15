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Караваєвим цікавляться клуби з Італії та Туреччини

15 листопада 2023 08:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Караваєвим цікавляться клуби з Італії та Туреччини
Олександр Караваєв може залишити "Динамо". Фото: пресслужба клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст київського "Динамо" Олександр Караваєв набрав гарної форми та привернув увагу закордонних клубів. Він може змінити команду вже у січні наступного року.

У Караваєва буде як мінімум два варіанти для продовження кар'єри, повідомляє Tutto Mercato.

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Олександр Караваєв виступає за "Динамо" з 2019 року, і поточний сезон може стати для нього останнім у біло-синій футболці. Досвідчений 31-річний півзахисник знову завоював місце в основі київського клубу, а також регулярно отримує запрошення до збірної України. Він забиває за обидві команди.

Олександр Караваєв
Олександр Караваєв під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Хто цікавиться Караваєвим

Відразу два італійські клуби виявляють інтерес до хавбека "Динамо". Йдеться про "Фрозіноне" та "Удінезе". Згідно з повідомленнями італійських журналістів, клуб із "Фріулі" незабаром направить до Києва запит про трансферну вартість Караваєва.

Олександр Караваєв
Караваєв у грі з "Кривбасом". Фото: пресслужба "Динамо"

Також у послугах Олександра зацікавлений турецький "Бешикташ". Проте стамбульський клуб поки що розв'язує питання із заміною головного тренера. Якщо турки й спробують підписати Караваєва, то лише наступного літа.

Контракт півзахисника з "Динамо" діє до середини 2025 року. Його орієнтовна трансферна вартість становить 2,5 млн євро.

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