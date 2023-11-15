Караваєвим цікавляться клуби з Італії та Туреччини
Футболіст київського "Динамо" Олександр Караваєв набрав гарної форми та привернув увагу закордонних клубів. Він може змінити команду вже у січні наступного року.
У Караваєва буде як мінімум два варіанти для продовження кар'єри, повідомляє Tutto Mercato.
Олександр Караваєв виступає за "Динамо" з 2019 року, і поточний сезон може стати для нього останнім у біло-синій футболці. Досвідчений 31-річний півзахисник знову завоював місце в основі київського клубу, а також регулярно отримує запрошення до збірної України. Він забиває за обидві команди.
Хто цікавиться Караваєвим
Відразу два італійські клуби виявляють інтерес до хавбека "Динамо". Йдеться про "Фрозіноне" та "Удінезе". Згідно з повідомленнями італійських журналістів, клуб із "Фріулі" незабаром направить до Києва запит про трансферну вартість Караваєва.
Також у послугах Олександра зацікавлений турецький "Бешикташ". Проте стамбульський клуб поки що розв'язує питання із заміною головного тренера. Якщо турки й спробують підписати Караваєва, то лише наступного літа.
Контракт півзахисника з "Динамо" діє до середини 2025 року. Його орієнтовна трансферна вартість становить 2,5 млн євро.
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