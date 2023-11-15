Мудрик може перейти у відомий французький клуб за однієї умови

Михайло Мудрик на тренуванні збірної України Фото: instagram.com/mmudryk10/

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик може змінити клуб улітку наступного року. "Челсі" не хоче продавати молодого вінгера, але може не встояти, якщо отримає вигідну пропозицію.

Кількість клубів, які цікавляться Мудриком, поступово зростає, повідомляє Daily Mail.

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Контракт Михайла Мудрика з "Челсі" діє до літа 2031 року. Це означає, що лондонський клуб матиме важелі тиску, якщо виникнуть переговори щодо трансферу українця в інший клуб.

Куди може піти Мудрик

Останнім часом британські таблоїди регулярно публікують інформацію про те, що молодий вінгер може піти з "Челсі". Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно вірить у потенціал українського гравця, проте наступного літа лондонці можуть отримати вигідну пропозицію щодо Михайла Мудрика.

Михайло Мудрик у матчі з "Арсеналом". Фото: REUTERS/David Klein

Вінгером почав цікавитися французький "ПСЖ". У червні 2024 року парижани можуть втратити Кіліана Мбаппе, який поки не визначився з місцем продовження кар'єри. При цьому "ПСЖ" хоче продати Усмана Дембеле до одного із саудівських клубів.

Михайло Мудрик може стати одним із новачків французького клубу. Наставник "ПСЖ" Луїс Енріке високо цінує потенціал 22-річного українця.

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