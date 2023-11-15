Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мудрик може перейти у відомий французький клуб за однієї умови arrow

Мудрик може перейти у відомий французький клуб за однієї умови

15 листопада 2023 07:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик може перейти у відомий французький клуб за однієї умови
Михайло Мудрик на тренуванні збірної України Фото: instagram.com/mmudryk10/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик може змінити клуб улітку наступного року. "Челсі" не хоче продавати молодого вінгера, але може не встояти, якщо отримає вигідну пропозицію.

Кількість клубів, які цікавляться Мудриком, поступово зростає, повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Контракт Михайла Мудрика з "Челсі" діє до літа 2031 року. Це означає, що лондонський клуб матиме важелі тиску, якщо виникнуть переговори щодо трансферу українця в інший клуб.

Куди може піти Мудрик

Останнім часом британські таблоїди регулярно публікують інформацію про те, що молодий вінгер може піти з "Челсі". Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно вірить у потенціал українського гравця, проте наступного літа лондонці можуть отримати вигідну пропозицію щодо Михайла Мудрика.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у матчі з "Арсеналом". Фото: REUTERS/David Klein

Вінгером почав цікавитися французький "ПСЖ". У червні 2024 року парижани можуть втратити Кіліана Мбаппе, який поки не визначився з місцем продовження кар'єри. При цьому "ПСЖ" хоче продати Усмана Дембеле до одного із саудівських клубів.

Михайло Мудрик може стати одним із новачків французького клубу. Наставник "ПСЖ" Луїс Енріке високо цінує потенціал 22-річного українця.

Нагадаємо, Караваєвим цікавляться клуби з Італії та Туреччини.

Миколенко піде з "Евертона" вже в січні за однієї умови. 

"Реал" звільнив відповідального за погані результати команди.

Дубінчак розповів, що саме Шовковський змінив у грі "Динамо".

Гвардіола оцінив гру Мудрика після невдачі з "Челсі".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі