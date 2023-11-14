Мудрик завжди був проти всіх — відомий футболіст розкрив правду про вінгера

Михайло Мудрик у матчі за "Челсі". Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Колишній форвард київського "Арсеналу" Олександр Ковпак розповів про Михайла Мудрика, з яким грав в одній команді. Він запам'ятав вінгера нервовим, але цілеспрямованим гравцем.

Ковпак завжди вважав Мудрика дуже талановитим виконавцем, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Український футбол".

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Олександр Ковпак та Михайло Мудрик грали разом у київському "Арсеналі" у 2019 році. Після цього форвард змінив ще кілька команд та поступово завершив кар'єру, а вінгер остаточно закріпився у складі "Шахтаря", а потім перейшов до лондонського "Челсі".

Мудрик виходить на заміну. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Сильні якості Мудрика

Ковпак пам'ятає лідера нинішнього складу збірної України юним футболістом, ще практично дитиною. Колишній форвард завжди вважав, що Мудрик виросте талановитим і сильним футболістом, який коштуватиме дуже дорого на трансферному ринку.

"Він в "Арсеналі" ще не сформований був, 18 років. Від Михайла на той час більше нервів було, ніж толку. У хорошому сенсі. Він тоді себе робив крок за кроком. Мудрик завжди був проти всіх. Йому забороняли щось на поле, але він все одно це робив. Тренувався найдовше, навіть після вечері", — розповів Олександр Ковпак.

Ексфорвард не здивований, що Мудрик зумів багато чого досягти в кар'єрі. Він часто прислухався до порад партнерів по "Арсеналу" і завжди намагався щось покращити у своїй грі.

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